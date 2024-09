De Boer belt vlak voor uitzending met schoonzoon Joey Kooij voor opheldering over penaltymoment

West Ham United verloor zaterdagmiddag behoorlijk kansloos van Chelsea (0-3). De ruime nederlaag was niet de enige aanleiding voor woede bij aanhangers van the Hammers, daar West Ham in de eerste helft recht dacht te hebben op een strafschop. Frank de Boer legt, aan de hand van advies dat hij inwon bij zijn schoonzoon Joey Kooij, in de studio van Viaplay uit waarom de ploeg van Julen Lopetegui benadeeld is.

Het moment vond plaats na een klein half uur spelen. Crysencio Summerville, die zijn Premier Leagie-basisdebuut maakte, dribbelde het zestienmetergebied van Chelsea in, waar hij werd vastgehouden door Wesley Fofana.

Arbiter Samuel Barrott zag er geen strafschop in. Ook na een VAR-check bleef de beslissing van de scheidsrechter staan.

In de studio van Viaplay, waar naast De Boer ook voormalig FC Utrecht-spits Cedric van der Gun te gast was, heerste niets dan verbazing over de niet gegeven strafschop.

De Premier League kwam tijdens het duel al met een verklaring op de kanalen. "Als je niet langer dan een bepaalde tijd wordt vastgehouden, is er geen sprake van een aanhoudende overtreding", zo was de uitleg.

De Boer had voor de uitzending contact met zijn schoonzoon Joey Kooij, tevens scheidsrechter in het Nederlandse betaald voetbal.

"Ik vroeg aan hem", vertelt de voormalig bondscoach van Oranje over zijn gesprek met Kooij, "als je een speler vasthoudt voor de lijn, maar in de zestien heb je hem nog steeds beet... Wanneer is het een penalty?"

Het antwoord van de 32-jarige KNVB-arbiter was helder. Het moment dat de verdediger de aanvaller loslaat, is het moment van de overtreding. Aangezien Fofana pas losliet toen Summerville al in het zestienmetergebied liep, is West Ham duidelijk een strafschop ontnomen, aldus Kooij.