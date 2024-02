De allerslechtste speler bij Ajax krijgt een 2; Ramaj de grote uitblinker

Ajax heeft donderdagavond met pijn en moeite de volgende ronde van de Conference League bereikt. Op bezoek bij FK Bodø/Glimt werd na verlenging gewonnen dankzij een treffer van Kenneth Taylor. Voetbalzone beoordeelt alle basisspelers met een rapportcijfer.

Diant Ramaj: 8

Ramaj bewees al vroeg in het duel zijn waarde door Ajax met een cruciale redding op een schot van Hakon Evjen te behoeden voor een achterstand. De sluitpost toonde zich op slag van rust weer alert door zowel Albert Grønbæk als Evjen van scoren af te houden. In de tweede helft kwam Ramaj enkele keren met de schrik vrij bij schoten van de Noren op de lat en Sosa die op de doellijn redding bracht.

In blessuretijd van de reguliere speeltijd onderscheidde de keeper zich nog maar eens door Jens Petter Hauge met een katachtige reflex van scoren af te houden. Het was aan Ramaj te danken dat Ajax er een verlenging wist uit te slepen. Hierin ging de Duitser echter wel flink in de fout. Nino Zugelj passeerde de te laat uit zijn doel gekomen Ramaj, die tot zijn grote opluchting zag hoe de aanvaller voor een leeg doel naast schoot.

Devyne Rensch: 5,5

Van ‘t Schip voerde heel wat wijzigingen door voor de return tegen Bodø/Glimt. Rensch begon als rechtsback. De verdediger had het net als de hele Amsterdamse verdediging lastig in Noorwegen. Al leek het op het weifelende optreden van Sutalo na vooral ook op collectief falen. Rensch maakte geen beslissende fouten, maar was wel onderdeel van een uiterst kwetsbaar ogende defensie.

Josip Sutalo: 2

De miljoenenaankoop leek begin deze winter steeds beter zijn draai bij Ajax te vinden, maar maakt alweer enkele weken een uiterst onzekere indruk. Zo ook in Noorwegen met zijn vrij belabberde passing. De Kroaat benadeelde vroeg in het tweede bedrijf zijn ploeg met een oliedomme overtreding op de doorgebroken Evjen. De mandekker verdedigde ook nog eens aan de verkeerde kant, wat hem zeer kwalijk mag worden genomen.

Jorrel Hato: 6,5

Hato vormde tijdens de return weer het hart van de Amsterdamse defensie met Sutalo. Opnieuw slaagden beide verdedigers er niet in om een tegenstander van veel kansen af te houden. Naast de onzekere Sutalo was Hato op weinig echte fouten te betrappen. Na rust was hij tot twee keer toe belangrijk door op tijd weg te werken op het moment dat Bodø/Glimt van dichtbij de gelijkmaker kon aantekenen. Ook in de verlenging oogde Hato solide met enkele sterke intercepties.

Borna Sosa: 5

Sosa speelde direct na rust een hoofdrol door eerst vlak voor de lijn met een sliding redding te brengen. Uit de daaropvolgende hoekschop kwam de Kroaat goed weg na het maken van hands op de doellijn, waarmee hij een doelpunt van Bodø/Glimt wist te voorkomen. De Griekse scheidsrechter van dienst zag echter eerst een overtreding op Ramaj, waardoor Sosa mocht blijven staan. De linksback bleek tijdens de slotminuten van de reguliere speeltijd weer erg kwetsbaar. Het resulteerde in twee reuzenkansen voor de Noren.

Branco van den Boomen: 6

Van den Boomen kreeg de voorkeur boven Kenneth Taylor, omdat John van ‘t Schip ervoor koos om met twee controlerende middenvelders te spelen. De ervaren rechtspoot probeerde het spel met coaching en door uit te zakken naar zich toe te trekken. Van den Boomen was voor rust een van de weinige Ajacieden die met zijn passing voor enige creativiteit wist te zorgen. In defensief opzicht leek hij echter niet helemaal op zijn plek in zijn rol als ‘dubbele 6’.

Kristian Hlynsson: 4,5

Waar Hlynsson tijdens de heenwedstrijd als linksbuiten geposteerd werd, stond hij in Noorwegen als aanvallende middenvelder geposteerd. De IJslander had het echter moeilijk. De keren dat hij in het eerste bedrijf in het spel voorkwam, leidde het te vaak tot slordig balverlies. Door de rode kaart voor Sutalo na rust, kon Hlynsson zich enkel beperken tot verdedigen.

Benjamin Tahirovic: 5,5

Door de afwezigheid van Jordan Henderson kreeg Tahirovic andermaal een kans in de basis. De Bosniër moest samen met Van den Boomen voor de balans zorgen. Aan de bal oogde hij echter slordig, terwijl Tahirovic ook niet kon voorkomen dat Bodø/Glimt kans op kans creëerde. Halverwege de tweede helft liet de middenvelder zich ook van zijn positieve kant zien door goed en fel druk te zetten op Albert Grønbæk, die vervolgens tegen een domme tweede gele kaart aanliep.

Steven Berghuis: 6

Berghuis maakte donderdagavond zijn rentree in de basis, nadat hij zondag tegen NEC (2-2) afwezig was. De aanvoerder van Ajax kwam in de eerste helft nauwelijks in het spel voor, maar was in de 34ste minuut wel belangrijk door de 0-1 voor zijn rekening te nemen. Op aangeven van Brobbey schoot hij een opgelegde kans overtuigend binnen. Ook na rust kwam Berghuis bijna niet in het spel voor.

Brian Brobbey: -

Waar Ajax al wekenlang stroef draait, is het Brobbey die zijn ploeg met doelpunten en assists bij de hand neemt. De spits was op bezoek bij Bodø/Glimt opnieuw belangrijk met een op het oog onbedoelde assist op Berghuis. Vlak voor rust moest Brobbey de strijd echter geblesseerd staken. Een enorme domper voor zowel Van ‘t Schip als de aanvaller zelf.

Carlos Forbs: 4

Afgelopen zondag moest Forbs nog genoegen nemen met een plek op de bank tegen NEC. Van ‘t Schip verraste donderdagavond met een basisplaats voor de jonge Portugees, die voor rust totaal onzichtbaar was. Het kwam mede doordat Ajax er nauwelijks in slaagde de bal in de ploeg te houden. Dat Van ‘t Schip ervoor koos om Forbs te wisselen voor Anton Gaaei na de rode kaart voor Sutalo, vroeg in de tweede helft, mag niet meer dan logisch heten.