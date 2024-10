Davy Klaassen schiet Ajax naar moeizame overwinning tegen Willem II

Ajax heeft zondag een moeizame overwinning behaald tegen Willem II. Francesco Farioli zag zijn B-team, dat op tien plekken afweek, dankzij een vroege strafschop van Davy Klaassen met 1-0 winnen. Ajax komt daarmee op de derde plek terecht in de Eredivisie. De Amsterdammers gaan woensdag op bezoek bij Feyenoord en ontvangen zaterdag PSV. Willem II staat overigens tiende.

De opstelling van Ajax werd voor de wedstrijd tegen Willem II op liefst tien plekken gewijzigd. Farioli haalde zelfs doelman Remko Pasveer uit de opstelling, waardoor Diant Ramaj voor het eerst dit seizoen minuten maakte in Ajax 1. Verder waren er verrassende basisplaatsen voor Owen Wijndal en Benjamin Tahirovic, die in de zomer nog uit de selectie waren gezet.

Al na zes minuten kwam Ajax op voorsprong door een penalty van Davy Klaassen. Brian Brobbey werd gelanceerd door een mooie pass met buitenkant voet van Bertrand Traoré. De spits van Ajax was net eerder bij de bal en werd onderuit gelopen door keeper Thomas Didillon-Hödl. Bas Nijhuis gaf in eerste instantie geen strafschop, maar werd door de VAR naar de zijlijn geroepen. Klaassen schoot de penalty die Nijhuis vervolgens gaf

In de zestiende minuut eiste ook Willem II een penalty op, nadat Kaplan de bal ongelukkig tegen zijn hand kreeg. Nijhuis floot meteen voor een overtreding van de Ajax-verdediger, maar twijfelde over de locatie van de overtreding. De VAR constateerde dat de arm van Kaplan nét buiten het strafschopgebied was op het moment van contact met de bal. Het werd daarom een vrije trap voor Willem II. De harde knal van Kyan Vaesen werd goed gekeerd door Ramaj.

Ajax was in de eerste helft vooral afhankelijk van bevliegingen van Traoré, die soms met creatieve oplossingen kwam. Zo zette de aanvaller in de 45ste minuut Klaassen vrij voor Didillon-Hödl, die redding wist te brengen. In de nastoot dacht Brobbey van dichtbij in te tikken, maar Raffael Behounek gooide zich er op tijd voor.

Een dramatische breedtepass van Traoré leidde in de blessuretijd van de eerste helft gevaar van Willem II in. Vaesen speelde door naar de vrije Cisse Sandra, die in het strafschopgebied de ruimte had om te schieten. Sandra raakte de bal echter helemaal verkeerd.

Het eerste gevaar in de tweede helft kwam in de 54ste minuut van Wijndal, die zijn harde schot met rechts gekeerd zag worden door Didillon-Hödl. Daarna zakte het niveau van Ajax weg en droogden de kansen op. Een kwartier voor tijd begon het publiek in de Johan Cruijff ArenA zelfs te morren, omdat Ajax nauwelijks iets deed met het vele balbezit.

Willem II bleef tot het eind in de wedstrijd, maar wist geen moment gevaarlijk te worden. Ajax speelde het duel in de slotfase heel simpel uit.