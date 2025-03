Davy Klaassen onthult naam van pasgeboren kindje op persconferentie Ajax

Davy Klaassen is zondag voor het eerst vader geworden. Dat vertelt de middenvelder van Ajax woensdagavond op de persconferentie van de Amsterdammers in aanloop naar de return tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League.

De middenvelder ontbrak afgelopen weekend tegen PEC Zwolle (0-1 zege) in de wedstrijdselectie van Ajax. Dat had ermee te maken dat zijn vrouw op het punt stond te bevallen.

Op de persconferentie maakte Klaassen woensdag bekend dat zijn dochter zondag is geboren. “Ik denk dat dat een goede reden was om er niet bij te zijn.”

“Ze is gezond, en ze heet Cruz. We zijn helemaal gelukkig. Alles gezond, en met m’n vrouw gaat het goed. Dus ik ben blij dat ik hier kan zitten.”

Ondanks de geboorte een paar dagen geleden heeft Klaassen geen last van een slechte nachtrust. “Ik heb heerlijk geslapen. Ik zei toevallig vandaag: als het zo door mag gaan, ben ik echt heel gelukkig”, vertelt hij desgevraagd.

Over de wedstrijd van donderdag zegt Klaassen: “Het wordt een lastige wedstrijd. Ik verwacht een beetje dezelfde wedstrijd als in Amsterdam. Een gelijkopgaande wedstrijd.”

“Vorige week heb je gezien dat kleine details het verschil kunnen maken als teams gelijkwaardig zijn. Dus we moeten scherp zijn.” In Frankfurt moet Ajax een 2-1 achterstand zien goed te maken, want dat was de uitslag van het heenduel.