Davy Klaassen keert na transfervrij vertrek bij Inter terug op veld van Ajax

Davy Klaassen houdt vanaf maandag zijn conditie op peil bij Ajax, zo melden ESPN en Voetbal International.De transfervrije middenvelder wil fit blijven zodat hij direct aan de bak kan als er een geïnteresseerde club langskomt. Volgens journalist Tim van Duijn is er nog geen intentie tot een nieuw dienstverband bij Ajax. "Maar wie weet...", houdt Van Duijn de opties open.

Klaassen liep in juli uit zijn contract bij Inter, waar hij een jaar lang vooral een bijrol had genoten. De 41-voudig Oranje-international had met zijn 18 duels, waarvan 15 invalbeurten, geen bijster groot aandeel in het behalen van de dubbel.

Daarom bleef Klaassens Italiaanse avontuur beperkt tot één seizoen. Nu is de ras-Ajacied hard aan het trainen om fit te blijven.

Wat hij in principe niet doet voor een terugkeer bij 'zijn' Ajax. De Amsterdammers lieten Klaassen een jaar geleden nog transfervrij naar Inter vertrekken.

Ook in de Johan Cruijff ArenA hield hij destijds de bank warm, na daarvoor tussen bank en basis geschipperd te hebben. Het betekende Klaassens tweede periode in Amsterdam.

Klaassen debuteerde in 2011 in de hoofdmacht van Ajax, en trok vijfenhalf jaar later voor 27 miljoen naar Everton. Na geflopt te zijn bij the Toffees verkaste de middenvelder naar Werder Bremen, om twee seizoenen later weer in Amsterdam neer te strijken. Klaassen kwam vooralsnog tot 321 officiële duels voor Ajax. Daarin was hij 93 keer trefzeker en vijftig maal aangever.

Overigens zouden Royal Antwerp en Anderlecht de komst van Klaassen wel zien zitten. Volgens Het Nieuwsblad beschouwt hij eerstgenoemde club, waar hij herenigd kan worden met Marc Overmors, als 'een interessant Plan B'.