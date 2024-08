David Raya leidt met absolute wereldredding zwaarbevochten zege van Arsenal op Aston Villa in

Arsenal heeft zaterdag op knappe wijze afgerekend met Aston Villa. In een lastig uitduel hadden de Noord-Londenaren aan treffers van Thomas Partey en de koud ingevallen Leandro Trossard genoeg voor de zege: 0-2. Een bedankje zullen the Gunners bovendien sturen aan hun doelman: David Raya.

Jurriën Timber verscheen bij Arsenal voor het eerst in ruim twaalf maanden weer eens aan de aftrap. De Nederlander begon op de linksbackpositie en verwees zodoende Oleksandr Zinchenko naar de reservebank. Ian Maatsen begon bij Villa op de reservebank, maar viel wel in.

Bukayo Saka was na een kwartier voetballen dicht bij de openingstreffer. De behendige vleugelaanvaller sneed naar binnen, maar Emiliano Martínez had met een uiterste inspanning een geweldige redding in huis.

Dat Villa na zo’n 23 minuten niet de leiding pakte, mag een klein wonder heten. Gabriel Magalhães leed vlak voor het eigen doel bijzonder knullig balverlies, waarna Morgan Rogers Ollie Watkins bediende. De spits raakte de bal van een meter of 8 van het doel helemaal verkeerd: reuzenkans verkwanseld.

In het restant van de eerste helft waren de kleine kansjes voor Arsenal. Een schot van Partey vloog zo over de lat, terwijl een gevaarlijke counter niet goed werd uitgespeeld door the Gunners. Na een uitstekende steekpass van Declan Rice wist Kai Havertz een voorzet van Gabriel Martinelli niet tot doelpunt te promoveren.

Villa werd via Rogers ook nog gevaarlijk, maar zijn dreigende dribbel werd uiteindelijk in de kiem gesmoord door Raya. Een stiftballetje van Leon Bailey was bovendien een prooi voor de Spaanse goalie. Na de rust kreeg Watkins wéér een gigantische kans, maar ditmaal kon hij enkel een applausje voor Raya overhebben.

Een schot van Amadou Onana werd aangeraakt en eindigde via de achteruitvallende Raya op de lat, waarna Watkins voor open goal leek in te kunnen prikken. Zijn vallende kopbal werd echter formidabel gekeerd door Raya, die vliegensvlug was opgestaan om ook de tweede bal uit het doel te houden.

Villa oogde sterk in de tweede helft. Na een wederom prima dribbel van uitblinker Rogers zeilde zijn schot rakelings naast. Ezri Konsa was ook dicht bij een treffer. Zijn poging uit een vrije trap vloog maar net naast de verkeerde kant van de paal.

Toch was het Arsenal dat na ruim een uur de voorsprong pakte. Trossard, koud in het veld, profiteerde optimaal van suboptimaal uitverdedigen en schoot het leer droog in de rechteronderhoek: 0-1. Het was feitelijk zijn eerste balcontact.

In de slotfase nam de ploeg van Mikel Arteta verder afstand van de thuisploeg. Saka legde de bal terug op randje zestien, waar Thomas Partey stond te wachten om de bal in de korte hoek te vuren: 0-2. Martin Ødegaard had eigenlijk ook de derde Arsenal-treffer moeten maken, maar de Noor schoot na goed werk van Rice hoog over.