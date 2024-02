David Neres betaalt vertrouwen Roger Schmidt terug met droomavond voor Benfica

David Neres heeft zondag een absolute droomavond beleefd. De vleugelaanvaller van Benfica was goed voor twee treffers en leverde daarnaast twee assists in het met 6-1 gewonnen duel met FC Vizela. Koploper Benfica heeft nu drie punten meer dan Sporting Portugal, dat echter nog wel twee duels tegoed heeft.

De score werd na een ruim kwartier geopend. Een slechte uittrap van doelman Francesco Ruberto leidde een snelle tegenaanval in. Casper Tengstedt was niet zelfzuchtig en speelde af op Neres, die in eerste instantie tegen een verdediger aan schoot. De rebound kwam voor de voeten van Neres terecht, die vervolgens simpel raak schoot: 1-0

Benfica gooide het duel al snel in het slot. João Mario nam een hoekschop kort naar Neres, die vanaf links scherp voorgaf. Zijn voorzet belandde bij de tweede paal, waar Nicolás Otamendi overtuigend raak kopte: 2-0. Even later zag Tengstedt zijn chipbal tegen de paal belanden, maar balde alsnog zijn vuisten toen hij zag dat de rebound een prooi was voor Tiago Gouveia: 3-0.

Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft. Rafa Silva dribbelde op richting de zestien en zag Neres voor zich langs kruisen. Rafa Silva schatte die actie op waarde en gaf perfect mee in de loop van Neres, die Ruberto verschalkte met een schot in de korte hoek: 4-0. Een prachtige avond voor Neres, die lang niet altijd aan (veel) speelminuten toekomt.

Daarmee leek de eerste helft wel gespeeld, maar de werkelijkheid bleek anders. Balverlies op het middenveld bij Vizela bleek dodelijk. Tengstedt pikte de bal op en gaf met buitenkant voet zeer fraai mee aan Rafa Silva. De Portugese smaakmaker zette opnieuw een dribbel in richting doel en rondde af in de korte hoek: 5-0.

Rafa Silva werd vervolgens in de rust naar de kant gehaald door trainer Roger Schmidt. Ángel Di María mocht zodoende nog een helft meedoen. De Argentijn zag zijn doelman Anatoliy Trubin flink de fout in gaan, door tegen een ingelopen speler van Vizela aan te schieten. De bal kwam terecht bij Samuel Essende, die in twee instanties raak schoot: 5-1.

Er zou daarna nog één treffer vallen, vlak voor tijd. Neres zette andermaal een uitstekende actie in, stormde de zestien binnen en behield het overzicht met een passje op Marcos Leonardo, die van dichtbij simpel voor de 6-1 eindstand tekende. Een prima opwarmer voor Benfica, dat donderdag in de Europa League een 2-1 voorsprong verdedigt in en tegen Toulouse.

