'Dávid Hancko onderneemt heldere actie om winters vertrek bij Feyenoord te forceren'

David Hancko gaat een transferverzoek indienen om in januari te vertrekken bij Feyenoord. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de Slowaakse centrumverdediger zijn zinnen gezet op een spoedige transfer naar Juventus.

"Hancko ziet alleen maar zwart-wit", kopt de Italiaanse sportkrant, uiteraard verwijzend naar de clubkleuren van i Bianconeri. Volgens het medium waren de 'laatste contacten tussen de clubs positief' en klopt Juventus nadrukkelijk op de deur van de 27-jarige Slowaak.

"Juventus en Hancko komen via telefoontjes dichter bij elkaar", schrijft het blad. Een persoonlijk akkoord lijkt geen probleem te worden, denken de Italianen. Alleen Feyenoord zal zijn topverdediger niet zomaar middenin het seizoen laten gaan.

Een winters vertrek is echter niet uitgesloten. "Hancko is niet bang om de Juventus-trein te missen, maar hij wil niet wachten op juni of juli en wil aan het begin van het nieuwe kalenderjaar naar Turijn verhuizen", aldus La Gazzetta dello Sport.

Bovendien zal Hancko volgens de roze sportkrant bij de clubleiding aankloppen om een vertrek te bewerkstelligen. "En bovenal is hij bereid Feyenoord persoonlijk te vragen de onderhandelingen over zijn overstap naar Juventus te faciliteren."

Volgens het blad verlangt Feyenoord een bedrag van dertig miljoen euro voor Hancko, die door Juve vooral begeerd wordt wegens zijn positionele veelzijdigheid (linksback én linkscentraal), scorend vermogen en de 'mix van opbouwende kwaliteiten, snelheid en techniek'.

Dennis te Kloese, technisch directeur bij Feyenoord, ging eerder deze week in op de situatie van Hancko. De beleidsman verwacht echter niet dat de linkspoot volgende maand al vertrekt uit Rotterdam-Zuid, al begrijpt hij de buitenlandse interesse in de Slowaak.

"Het is namelijk een fantastische speler", zei hij tegen Rijnmond. "Maar dat betekent niet dat hij nú een transfer wil maken. Of dat wij willen dat hij een transfer maakt. Ik denk dat dit meer iets voor de toekomst is."

"Een winterse transferperiode is wel anders dan de zomerse", vervolgde hij. "Dan is het vaak voor een speler ook beter om te transfereren.” Te Kloese vindt dat een wintertransfer ‘toch vaak een paniekactie is van een club’. “Of een transfer om een geblesseerde speler op te vangen. Het zijn andere argumenten om een speler te halen, daar moet je mee opletten.”