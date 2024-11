Dávid Hancko speelde een hoofdrol bij de comeback van Feyenoord tegen Manchester City dinsdagavond in de Champions League. De Slowaakse verdediger kopte de legendarische 3-3 tegen de touwen. Na afloop liet hij bij ESPN weten wat dat met hem doet.

De Rotterdammers keken na 53 minuten al tegen een 3-0 achterstand aan in het Etihad Stadium, mede door twee doelpunten van topschutter Erling Haaland.

Feyenoord knokte zich in de slotfase op ongekende wijze helemaal terug in de wedstrijd en sleepte een punt uit het vuur: 3-3. De goals bij Feyenoord kwamen op naam van Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez en Hancko.

Het punt in Manchester zou voor Feyenoord aan het eind van de competitiefase van levensbelang kunnen zijn. De Rotterdammers staan voor nu in ieder geval op een veilige twintigste plek; City staat vijftiende.

“Dit was te gek. De eerste helft verliep zoals we gedacht hadden. Na rust vielen twee snelle goals, dat was niet makkelijk, maar op het eind kregen we de beloning", begint Hancko.

Na de 3-0 achterstand besloot Feyenoord de speelstijl om te gooien. “We hebben iets anders geprobeerd. Het was misschien niet ons gewoonlijke strijdplan, maar hebben het geprobeerd, karakter getoond en dat leverde een gelijkspel op. Ik ben trots op iedereen”, aldus de verdediger.

De linkspoot maakte uiteindelijk de historische 3-3 en schrijft daarmee geschiedenis. “Het is speciaal om te scoren. Als jonkie kijk je naar deze clubs en nu heb ik hier gescoord. Dat is iets wat ik nooit had verwacht. Ik vergeet dit moment nooit meer.”