David Coote ook geschorst door UEFA na uitlekken nieuwe schokkende video

David Coote is ook geschorst door de UEFA wegens 'ongepast gedrag'. Het heeft te maken met het opduiken van een nieuwe video, waarin de Engelse scheidsrechter een witte poeder lijkt te snuiven. Volgens The Sun dateert het filmpje terug naar het EK van afgelopen zomer.

Ook de scheidsrechterscommissie, de PGMOL, heeft bevestigd dat het heeft kennisgenomen van het bestaan van de video, die dinsdagavond naar buiten werd gebracht door de boulevardkrant. Volgens The Sun is het filmpje geschoten op 6 juli 2024, vanuit een door de UEFA gefinancierde hotelkamer in Duitsland.

Dat is een dag nadat Coote als assistent-VAR fungeerde van Pol van Boekel, bij de EK-kwartfinale tussen Spanje en Duitsland. Spanje ging er in dat heerlijke duel met de winst vandoor, waarna later nog relatief veel discussie was over een vermeende handsbal van Marc Cucurella.

De UEFA heeft derhalve maatregelen genomen en Coote voor onbepaalde tijd geschorst. De Engelse leidsman is dinsdag daarvan op de hoogte gebracht. Eerder haalde de arbiter al landelijk nieuws in het land nadat een andere video plots uitlekte.

Op die beelden was te zien hoe Coote voormalig Liverpool-manager Jürgen Klopp neersabelde. De PGMOL ondernam actie na het massaal uitlekken van die beelden en besloot een onderzoek te starten. Hangende dat onderzoek is de scheidsrechter ook binnen de landsgrenzen geschorst.

Dat bewust filmpje lijkt echter een stuk ouder dan het door The Sun gelekte fragment. In de video waarin hij Klopp 'een arrogante klootzak' noemt en Liverpool typeert als een 'schijtclub', maakt Coote een grap over social distancing, wat verplicht was tijdens de coronaperiode