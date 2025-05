David Beckham en Gary Neville doen grote investering en kopen samen Engelse club

Manchester United-legendes David Beckham en Gary Neville hebben het Engelse Salford City gekocht, zo laat de club weten via de officiële kanalen. Salford is dit seizoen achtste geëindigd in de League Two, het vierde niveau van Engeland. Eerder waren de twee al aandeelhouders van de club, samen met ‘Class of ‘92’-collega's Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes en Phil Neville.

Beckham en Neville nemen de club samen met de Amerikaanse zakenman Declan Kelly en Engelsman Mervyn Davies over. De twee laatstgenoemden zullen de covoorzitters worden van the Ammies.

Sinds 2014 hebben ‘the Class of ‘92’ en voormalig eigenaar Peter Lim flink geïnvesteerd in de ploeg. Tussen 2014 en 2019 promoveerde de club vier keer en bereikte het de League Two. Hier bleef de ploeg echter steken.

Gary Neville laat op de site weten enthousiast te zijn. “Ik ben erg gepassioneerd over Salford City. Dit is een unieke samenwerking met verschillende ideeën en expertises. Het voetbal komt altijd als eerst, maar het is ook belangrijk dat de club financieel duurzaam wordt in de aankomende vier à vijf jaar. Ik kan niet wachten op het volgende hoofdstuk van dit verhaal.”

Ook Beckham gaf een reactie. “Ik ben opgegroeid in Salford en heb er zoveel mooie herinneringen aan overgehouden. De mensen en de plek zijn een belangrijk onderdeel geweest tijdens mijn jongere jaren in het voetbal. De club heeft een rijke historie en ik ben blij dat ik onderdeel mag zijn van het volgende hoofdstuk.”

Naast Salford City is Beckham momenteel ook eigenaar van Inter Miami. De ploeg van onder anderen Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba staat momenteel vierde in de Major League Soccer.

De nieuwe investeerders nemen Salford City per direct over. Het nieuwe seizoen van de League Two begint op 2 augustus en eindigt op 25 mei.