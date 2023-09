‘Dat Ajax zomaar over de knie wordt gelegd door Feyenoord, moet ik nog zien’

Zondag, 17 september 2023 om 21:43 • Laatste update: 21:48

Willem van Hanegem houdt in het midden wie komende zondag de Klassieker naar zich toe trekt. Door de crisis bij Ajax en de blakende vorm van Feyenoord voorspellen steeds meer kenners een zege voor de Rotterdammers. Van Hanegem gaat daar niet in mee. "In een paar dagen tijd kan er alweer veel veranderen in het voetbal", laat de analist optekenen in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De Kromme zag dit weekend een wereld van verschil tussen de twee aartsrivalen. 'Zijn' Feyenoord kon hem bekoren. "Feyenoord liet tegen Heerenveen wel écht voetbal zien. Het eerste halfuur was genieten en dat zeg ik niet zo vaak. Luka Ivanusec is zo’n slimme speler, Igor Paixão wordt steeds beter. Die zou ik tegen Celtic ook op rechts laten spelen", adivseert Van Hanegem.

Feyenoord trapt komende week namelijk het Champions League-seizoen af tegen de Schotten. Van Hanegem is waakzaam voor onderschatting. "Dat ze net zo worden overlopen als Heerenveen, dat geloof ik zeker niet. Zo speel je gewoon niet wekelijks. Ik hoop dat Feyenoord wint, maar ik heb die Japanners Kyogo, Hatate en Maeda van Celtic een paar keer aan het werk gezien. En de Koreaan Yang. Geloof me, dat zijn geen koekenbakkers. Integendeel."

Ook een zege in de Johan Cruijff ArenA zondag 'moet Van Hanegem echt nog even zien'. "Het is natuurlijk onzin als mensen roepen dat die Ajax-spelers allemaal aan het niveau moeten wennen of het niet zouden aankunnen. Als je voor dergelijke bedragen naar Amsterdam wordt gehaald, dan zal je toch wel in de Eredivisie wat kunnen laten zien? Of die Duitser Mislintat heeft er totaal geen kijk op, dat kan ook."

"Dat Ajax zomaar even van Celtic en Ajax wint, moet ik echt nog zien", sluit Van Hanegem af. "Net zo goed dat het onzin is dat Ajax niet zou kunnen winnen van Olympique Marseille en Feyenoord. In een paar dagen tijd kan er alweer veel veranderen in het voetbal."