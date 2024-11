Danilho Doekhi wacht níet op Nederlands elftal en stelt zich beschikbaar voor ander land

Danilho Doekhi zal niet langer wachten op een oproep voor het Nederlands elftal. De 26-jarige centrumverdediger kiest voor een interlandcarrière bij Suriname, het land waar zijn vader is geboren. Dat vertelt de stopper zelf in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Doekhi wordt in Duitsland gewaardeerd. Hij speelt zijn wedstrijden daar bij Union Berlin en is daar een vaste kracht. Bij de hoofdstedelingen maakt de mandekker dit seizoen onderdeel uit van de op twee na minst gepasseerde defensie. Met acht tegendoelpunten slikten alleen Bayern München (zeven) en RB Leipzig (vijf) er minder.

De geboren Rotterdammer heeft de knoop nu doorgehakt: hij gaat zijn interlands spelen voor Suriname. "Ik heb natuurlijk wel de hoop gehad op Oranje", vertelt hij tijdens de interlandweek waarin het Nederland elftal het opneemt tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina.

Die hoop lijkt nu vervlogen. Deze interlandperiode riep bondscoach Ronald Koeman Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Jan Paul van Hecke op als pure centrumverdedigers. Doekhi beseft dat de lijst van alternatieve opties lang is, en vol met kwaliteit zit.

"Ik heb ook bij Jong Oranje gezeten", wijst de verdediger naar zijn vijf jeugdinterlands. "Maar ik kom niet in aanmerking voor de selectie. Op mijn positie is de keuze ook heel groot. Er staan daar toppers. Spelers als Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Stefan de Vrij. Het gaat wellicht om de best bezette plek bij Oranje."

Daarom besloot Doekhi te kiezen voor Suriname, het land waar de wieg van zijn vader stond. Volgens het AD loopt de procedure voor een sportpaspoort volop. "Ik zit nu in de molen van de FIFA. Ik heb eerst goedkeuring nodig van de wereldvoetbalbond. Dat is een formaliteit, maar vraagt nog even geduld. Ik zit nu dus gewoon thuis."

Doekhi werd eerder al benaderd door Suriname, maar durfde toen het Oranje-boek nog niet definitief dicht te slaan. Nu durft hij dat wel, zij het met een klein duwtje in de rug. "Ik heb samen met Sheraldo (Becker, ook Suriname-international, red.) bij Union gespeeld. Ja, die heeft me ook wel een beetje overgehaald."

"Maar ik zie ook echt kansen om mijn droom te verwezenlijken en geschiedenis te schrijven. Het WK in Amerika. Dat kán met de Natio. Ook al is de weg moeilijk. Ik moet ervoor gaan, vind ik", droomt de verdediger over het allergrootste podium.