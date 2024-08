Daniele Rugani is groot voorbeeld voor teamgenoot bij Ajax: 'Ik leer veel van hem'

Youri Baas is erg tevreden over zijn ontwikkelingen bij Ajax, zo vertelt hij in gesprek met Ajax TV. De veelzijdige verdediger annex middenvelder laat weten een goede band te hebben met zijn teamgenoten én de trainer, terwijl hij ook aangeeft veel te kunnen leren van een teamgenoot in het bijzonder.

“Ik had aan het begin van de voorbereiding heel veel zin om te starten en voelde me fit”, zo vertelt Baas over zijn band met Francesco Farioli. “De trainer heeft me laten weten dat hij tevreden is en ik spreek vaak met hem. We hebben een goede band. Hij verwacht veel van mij en van het hele team.”

“Ik zit goed in mijn vel, beter kan niet eigenlijk. Ik speel, we winnen en maken stappen als team. We zijn nog lang niet waar we moeten zijn, maar het gaat de goede kant op. Er is een plan, iedereen is energiek, dus dat is goed."

Ook met zijn teamgenoten kan Baas het goed vinden en hij laat weten vooral veel te leren van aanwinst Daniele Rugani. De centrumverdediger kwam op huurbasis over van Juventus en speelt tot het einde van huidig seizoen in Amsterdam.

“Het is goed om hem erbij te hebben. Hij heeft veel wedstrijden gespeeld in Italië, dus daar kunnen we veel van leren. Op de trainingen zie je ook dat hij weet wat hij aan het doen is.”

“Ik speel al een aantal weken op deze nieuwe plek, dus ik kan nog dingen leren. Rugani heeft veel wedstrijden gespeeld in een topcompetitie die bekend staat om het verdedigende aspect. Daar kan ik veel van opsteken”, besluit Baas.

Komende donderdag nemen Baas en consorten het in de laatste voorronde van de Europa League op tegen Jagiellonia Bialystok, dat in de heenwedstrijd al met 4-1 werd verslagen. De kans is groot dat Baas weer een basisplek krijgt.