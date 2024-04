‘Dan heb je twee dames in de top van de KNVB. Ja, dat wordt natuurlijk oorlog’

Jorien van den Herik voorziet problemen, mocht Jeanet van der Laan worden verkozen tot de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. Marianne van Leeuwen is momenteel de directeur betaald voetbal en volgens de voormalig voorzitter van Feyenoord is het niet wenselijk als er twee vrouwen in de top van de KNVB werkzaam zijn.

"Twee dames in de top van het voetbal. Dat wordt natuurlijk ook oorlog", voorspelt Van den Herik zondag in Goedemorgen Eredivisie. Presentatrice Fresia Cousiño Arias kijkt op van de woorden van de bestuurder en wil weten waarom hij dat vindt.

"Nou, twee vrouwen die dan allebei op hun tenen moeten lopen. De ene (Van Leeuwen, red.) loopt al op haar tenen en dan krijg je er één bij zonder ervaring. Die loopt dan ook nog op de tenen. Ja, dat wordt oorlog." Cousiño Arias is desondanks nog steeds niet overtuigd.

Jorien van den Herik: "Twee vrouwen in bestuur KNVB wordt oorlog."#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2024

"Dat is per definitie op voorhand toch niet te zeggen? En ook niet dat het twee vrouwen zijn, dat die dan op hun tenen moeten lopen? Dit gaat puur op inhoud. Ik begrijp niet dat u op voorhand zegt, dat als twee vrouwen in die functie zitten, dat dat dan niet gaat", krijgt Van den Herik voorgelegd.

"Dat was mijn tweede argument. Mijn eerste argument, en daarmee zal de zaak wel afgedaan zijn, is dat mevrouw Van der Laan geen bestuurlijke voetbalervaring heeft. En dus einde discussie. Ik heb het CV van mevrouw Van der Laan nagekeken en toen dacht ik: Ja, dat gaat niet goed", benadrukt de gewezen Feyenoord-preses.

"Het gaat mij om de inhoud", herhaalt Cousiño Arias tot slot nog maar eens. "Ik vind dat er moet worden gekeken naar de beste bestuurder. En ik vind dat er moet worden geluisterd naar de clubs, en dat daar inspraak bij moet zijn. Dat lijkt mij een logische manier."

Nieuwe bondsvoorzitter

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

De KNVB maakte eind februari bekend dat Frank Paauw, korpschef van de Amsterdamse politie, de beoogde opvolger is van Just Spee als nieuwe bondsvoorzitter. Inmiddels is duidelijk dat ook voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland en Van der Laan, met een verleden als Tweede Kamerlid bij D66, tot de kandidaten behoren. Op 27 mei wordt de nieuwe bondsvoorzitter gekozen.