Dallinga grapte tegen vriendin na missen oproep: ‘Dat was de bondscoach’

Woensdag, 15 november 2023 om 10:52 • Rian Rosendaal

Thijs Dallinga had er geen rekening mee gehouden dat hij deze week op het trainingsveld zou staan van het Nederlands elftal. Na het wegvallen van Brian Brobbey kwam bondscoach Ronald Koeman alsnog uit bij de spits van Toulouse, die op een bijzondere manier te horen kreeg dat hij was geselecteerd voor de aankomende EK-kwalificatieduels van Oranje.

Brecht Kramer, de teammanager van het Nederlands elftal, kreeg de taak om Dallinga op de hoogte te stellen van het heuglijke nieuws. "Ik was iets te laat met opnemen. Ik zei voor de grap tegen mijn vriendin: 'Dat was de bondscoach'".

Toen kreeg ik even later een appje dat het van Brecht was, de teammanager. Toen belde ik gelijk terug en kreeg ik het mooie nieuws te horen. Een mooi moment", zo klinkt het in gesprek met Ons Oranje.

De oproep voor Oranje verraste Dallinga dus enigszins. "Ik was er natuurlijk niet meer vanuit gegaan, nadat de definitieve selectie bekend was gemaakt. Maar toen ik maandagavond een belletje kreeg, hebben we er zo snel mogelijk voor gezorgd dat alles geregeld was om deze kant op te komen", aldus de spits in Franse dienst, die zaterdag mogelijk debuteert tegen Ierland.

As a joke, I said to my girlfriend: ''That must be the national coach!'' ??



Thijs Dallinga about the moment he got his first call-up. ????#NothingLikeOranje #NEDIRL #GIBNED pic.twitter.com/c4Cqajcyq8 — OnsOranje (@OnsOranje) November 15, 2023

De nuchtere Dallinga rekent voorlopig nergens op. De 23-jarige aanvaller vindt het al heel mooi dat hij een week lang mag meetrainen met de beste spelers van Nederland. "Dat ik tussen dit soort gasten op het trainingsveld sta, dat is voor mij wel een heel mooi moment."

"Voor mij is het belangrijkste hoe ik me aan kan passen aan het niveau hier en dat ik kan laten zien wat voor stappen ik heb gemaakt de laatste jaren", aldus de nieuweling in de Oranje-selectie, die via FC Emmen, Excelsior en FC Groningen uiteindelijk bij Toulouse belandde in 2022 en in Frankrijk flinke progressie heeft geboekt.

Dallinga hoopt op de trainingen veel te kunnen leren van de onderlinge duels met de gelouterde verdedigers in de selectie. "Ik ben zelf vooral benieuwd hoe ik mezelf verhoud tot spelers als Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. Dat ga ik meemaken op de training en daar ben ik wel benieuwd naar."