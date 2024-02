Cyril Ngonge voorkomt vlak voor tijd nederlaag met eerste goal voor Napoli

Napoli heeft zaterdagmiddag puntenverlies geleden in de Serie A. In eigen huis kwam de regerend landskampioen van Italië niet verder dan een gelijkspel tegen Genoa: 1-1. Daar mocht Napoli overigens nog blij mee zijn, daar de gelijkmaker van voormalig Eredivisionist Cyril Ngonge pas vlak voor tijd viel. De ploeg van trainer Walter Mazzarri staat nu negende, Genoa twaalfde.

De ban werd pas gebroken in de tweede helft. Vlak na rust drong Genoa het vijandelijke strafschopgebied binnen. Verdediger Natan greep in, maar tikte de bal wel in de voeten bij Morten Frendrup. De Deen plaatste de bal vervolgens fraai in de bovenhoek: 0-1.

???????????? voor Napoli! 1?? Cyriel Ngonge weet nog een punt uit de wedstrijd te redden tegen Genoa. Een slechte generale voor volgende week tegen Barça! ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliGenoa pic.twitter.com/LABTKR9z0t — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2024

Napoli wist lange tijd niet met een antwoord te komen, waardoor een nederlaag steeds dichterbij kwam. In de negentigste minuut zorgde Ngonge, voorheen actief bij onder meer RKC Waalwijk en FC Groningen, toch nog voor een gelijkspel.

Giovanni Di Lorenzo kopte een voorzet in het strafschopgebied van Genoa terug op Ngonge, en de Belg schoot uit de draai knap raak. Het was zijn eerste officiële treffer voor Napoli, de club die hem in januari overnam van Hellas Verona.

Napoli – Genoa 1-1

47’ 0-1 Morten Frendrup90’ 1-1 Cyril Ngonge (assist: Giovanni Di Lorenzo)