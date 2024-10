Cynische José Mourinho reageert na Fenerbahçe - Manchester United op geheel karakteristieke wijze op optreden Clément Turpin

José Mourinho was weer écht even Jose Mourinho donderdagavond. De Portugese oefenmeester was na afloop van het duel tussen Fenerbahçe en Manchester United (1-1) niet te spreken over scheidsrechter Clément Turpin. Zijn beklag deed hij op geheel karakteristieke wijze.

Mourinho werd in de tweede helft van het Europa League-affiche met rood van het veld gestuurd. "Ik wil er niet over praten", reageert The Special One na afloop voor de camera van CBS Sports als hem wordt gevraagd naar zijn mening over het optreden van Turpin.

Maar heel stiekem wil de manager van Fenerbahçe eigenlijk maar al te graag zijn frustraties kwijt over de Franse arbiter. En zo geschiedde. Als de verslaggever vraagt wat hij in het scheidsrechtershokje besprak met Turpin, barst de bom en loopt Mourinho onmiddellijk leeg.

"Hij vertelde me iets ongelooflijks", begint de nog van woede kokende trainer. "Hij zei dat hij tegelijkertijd de situatie in de zestien kon zien én naar mijn gedrag aan de zijlijn kon kijken. Ik feliciteer hem, want dat is absoluut geweldig."

"Zijn perifere zicht is fantastisch. Gedurende de wedstrijd had hij één oog voor het penaltymoment, en één oog voor de reservebank en mijn gedrag. Dat is de uitleg die hij mij gaf. Dat is waarom hij een van de beste scheidsrechters in de wereld is", aldus een - op zijn zachtst gezegd - cynische Mourinho.

Fener kwam vlak na rust langszij tegen Manchester United. Youssef En-Nesyri gumde een prachtig doelpunt van Christian Eriksen - op aangeven van Joshua Zirkzee - uit. "Zij pakten een punt tegen ons, niet wij tegen hen", oordeelt Mourinho.

"We speelden geweldig, als we zo spelen in de Turkse competitie, spelen we iedereen aan gort. Andre Onana verrichtte twee fantastische reddingen. Mijn keeper had niets te doen", besluit hij. Fenerbahçe staat na drie duels op vijf punten in de Europa League, Manchester United won nog geen enkele van zijn duels en scharrelde met drie gelijke spelen slechts drie puntjes bij elkaar.