Criticaster van Louis van Gaal vertrekt al na 9 dagen bij nieuwe club

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 09:04 • Wessel Antes

Morgan Schneiderlin is niet langer speler van Konyaspor. De 33-jarige Fransman heeft zijn contract bij de Turkse club na negen dagen laten ontbinden wegens ‘familieomstandigheden’. Schneiderlin had zich voor twee jaar verbonden aan de club uit de Süper Lig, maar het lucratieve avontuur gaat op eigen verzoek niet door. Zodoende is de defensieve middenvelder weer transfervrij. Of Schneiderlin op zoek gaat naar een andere club is vooralsnog onbekend.

OGC Nice gaf Schneiderlin begin deze maand toestemming om transfervrij naar Konyaspor te vertrekken, om zo extra ruimte te creëren in het salarishuis. Inmiddels is duidelijk dat de vijftienvoudig international van les Bleus geen enkel duel voor Konyaspor achter zijn naam zal krijgen. Vanwege privacyredenen maakt de Turkse middenmoter niet bekend welke familieomstandigheden Schneiderlin hebben getroffen. De Fransman is inmiddels teruggekeerd naar zijn geboorteland.

Het is niet bekend of Schneiderlin actief blijft als profvoetballer. In het afgelopen half jaar speelde de controleur op huurbasis voor de Western Sydney Wanderers in de A-League. In totaal speelde de rechtspoot twaalf officiële wedstrijden voor de Australische club, waarin hij goed was voor twee doelpunten en eenmaal als aangever fungeerde. Schneiderlin kwam bij Nice niet altijd meer aan de bak, waardoor zijn toekomst niet langer in de Ligue 1 lag.

Ooit haalde Louis van Gaal Schneiderlin naar Manchester United toe. In de zomer van 2015 betaalden the Red Devils maar liefst 33 miljoen euro aan Southampton voor de diensten van de middenvelder. Schneiderlin kon in het shirt van United maar nauwelijks imponeren en kwam uiteindelijk tot 47 officiële duels. In gesprek met the Daily Mail haalde de Fransman in maart van dit kalenderjaar nog uit naar Van Gaal. “Ik weet wat ik kan brengen, maar ik raakte toen gefrustreerd omdat het me niet lukte. Ik werd te veel geraakt door wat Van Gaal van me vroeg. Ik ben mezelf als speler toen kwijtgeraakt, de echte ik stond niet meer op het veld.”

Volgens Schneiderlin heeft Van Gaal een grote invloed gehad op zijn mislukte dienstverband in Manchester. “Mijn rol bij United was niet hetzelfde als bij Southampton. Ik voelde me beperkt in mijn spel. Ze wilden dingen in mij veranderen. Ik dacht niet als mezelf, maar aan wat de coach zou willen. Als je dat punt bereikt, speel je niet met vrijheid in je hoofd. Iets hield me tegen om te zijn wie ik echt was. Ik zat vol dromen om daarheen te gaan en had niet verwacht dat het zo zou gaan.” Schneiderlin besloot in 2017 een punt te zetten aan het avontuur bij United en vertrok voor 22 miljoen euro naar Everton.