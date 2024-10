Cristiano Ronaldo verlaagt vraagprijs megavilla nabij Manchester met 500.000 euro

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cristiano Ronaldo, die zijn woning in Manchester verkoopt.

Ronaldo heeft de verkoopprijs van zijn villa in de buurt van Manchester verlaagd, zo melden diverse Britse media. De woning stond al sinds begin 2023 te koop, maar de Portugese superster heeft nog geen geschikte koper gevonden.

De aanvaller kocht het pand in 2021, toen hij terugkeerde bij Manchester United. De villa staat te koop bij het makelaarskantoor Jackson-Stops, dat omgerekend een prijskaartje van 6 miljoen euro op het object heeft geplakt. Voor de prijsverlaging wilde Ronaldo 6,5 miljoen euro ontvangen.

Het gaat om een landgoed van 23 hectare met onder meer een padelbaan, een zwembad, een bioscoop en een fitnessruimte. De enorme villa heeft zeven slaapkamers. Ook is er een apart ingerichte woning voor gasten van twee slaapkamers.