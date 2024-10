Cristiano Ronaldo scoort voor het vierde duel op rij en tilt totaal naar 905 goals

Cristiano Ronaldo en Sadio Mané hebben zaterdag een hoofdrol vertolkt in de 3-0 zege van Al-Nassr op Al-Orubah. De Portugees tekende voor de openingstreffer en verzorgde daarna de assist op de 2-0 van Sadio Mané, die in de tweede helft nog een keer trefzeker was. Het is het vierde duel op rij dat Ronaldo tot scoren kwam namens zijn Saudische club.

Bijzonderheden:

Ronaldo opende de score door na ruim een kwartier spelen een strafschop te benutten. De sterspeler van Al-Nassr was in de wedstrijden hiervoor, tegen Al-Rayyan, Al-Wehda en Al-Ettifaq, ook al eenmaal trefzeker. Ronaldo staat nu op 905 goals.

Na een half uur was Ronaldo andermaal belangrijk. De rechtspoot gaf mee aan Mané, die de zestien in dribbelde en met een laag schot in de verre hoek voor de 2-0 zorgde.

Mané bepaalde de eindstand in de tweede helft op 3-0. Nawaf Mashari Abdulrahman Boushal legde de bal bij de tweede paal neer, waar Mané met een overtuigende uithaal afrondde.

Al-Nassr klimt dankzij de zege naar plek drie in de Saudi Pro League. De ploeg van trainer Stefano Pioli heeft veertien punten, eentje minder dan Al-Ittihad. Al-Hilal is koploper met vijftien punten uit vijf duels. Al-Nassr en Al-Ittihad speelden al zesmaal.