‘Cristiano Ronaldo kan niet voetballen. Al maakt hij 3000 doelpunten, het interesseert me geen f*ck’

Cristiano Ronaldo mag weliswaar een palmares hebben waar je u tegen zegt. Niet iedereen prijst de 39-jarige Portugees de hemel in. Oud-prof Antonio Cassano verrast met enkele uitspraken over de sterspeler van Al-Nassr. De voormalig international van Italië laat weten dat hij nooit een fan is geweest van Ronaldo.

Ronaldo heeft inmiddels vijf Ballon d’Ors achter zijn naam staan en is wereldwijd de speler met de meeste interlanddoelpunten. Ondanks dat de jaren beginnen te tellen denkt hij absoluut nog niet aan stoppen.

Hij wil net als voetballegende Pelé de grens van duizend doelpunten bereiken. “Ik wil eerst negenhonderd doelpunten maken en daarna is het mijn uitdaging om duizend keer het net te vinden”, zei Ronaldo eind vorige maand in een interview op zijn YouTube-kanaal met zijn voormalige Manchester United-teamgenoot Rio Ferdinand.

Cassano is echter nooit een groot fan van Ronaldo geweest. De oud-spits vertrok in 2008 bij Real Madrid, een jaar voordat Ronaldo zich bij de Koninklijke voegde.

“Ronaldo kan niet voetballen. Al maakt hij 3000 doelpunten, dat interesseert me geen f*ck”, zegt Cassano in de podcast Viva El Futbol. “Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic en Luis Suárez wisten hoe ze met andere spelers moesten samenspelen. Zij wisten hoe ze veel dingen moesten doen, in tegenstelling tot Ronaldo wiens enige doel altijd scoren is geweest.”

Cassano adviseerde Ronaldo in 2022 nog om te stoppen, toen de Portugees op een zijspoor was beland bij Manchester United. “Een jongen als Cristiano moet aan zichzelf denken. Als je het niet meer kunt opbrengen, moet je het voor gezien houden. Het is een regel in alle sporten. Stoppen, het is genoeg geweest! Hij heeft alles gewonnen, hij heeft veel geld verdiend en nu heeft hij geen basisplaats bij Manchester United.”