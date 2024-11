Cristiano Ronaldo draagt met spectaculaire halve omhaal bij aan ruime zege Portugal

Cristiano Ronaldo heeft vrijdagavond nog maar eens aan zijn doelpuntentotaal gewerkt. De Portugees was tweemaal trefzeker in de 5-1 overwinning op Polen. Ondertussen wist Spanje af te rekenen met Denemarken (1-2) en trok Schotland aan het langste eind tegen Kroatië (1-0).

Portugal - Polen 5-1

Na bijna een uur spelen werd de ban eindelijk gebroken door Portugal. Na een snelle tegenaanval kwam de bal bij de meegesprintte Nuno Mendes terecht. Die gaf de bal met veel gevoel voor, zodat Rafael Leão fraai binnen kon koppen: 1-0.

Even later pakte ook Cristiano Ronaldo zijn moment. Diogo Dalot schoot tegen het uitstekende arm van Jakub Kiwior op, waarna de bal op elf meter ging. Ronaldo nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de bal rustig door het midden tegen de touwen voor de 2-0.

Tien minuten voor het einde tekende Bruno Fernandes voor de mooiste treffer van de avond. Op de rand van de zestien haalde de middenvelder van Manchester United verwoestend uit en zag hij de bal via de onderkant van de lat in het doel belanden. Pedro Neto en Cristiano Ronaldo (halve omhaal) zorgden er daarna voor dat het een hele ruime zege werd voor de Portugezen, al redde Dominik Marczuk nog de eer namens de Polen. Portugal is door de zege zeker van de groepswinst en plaatsing voor de finaleronde van de Nations League.

Denemarken - Spanje 1-2

Ayoze Pérez was als eerste dicht bij een doelpunt, maar de aanvaller van Villarreal zag zijn inzet vol op de lat belanden. Drie minuten later was het alsnog raak voor Spanje. Na een enorme fout in de Deense opbouw maakte Mikel Oyarzabal er op aangeven van Pérez 0-1 van.

Ook in de fase daarna kreeg Denemarken nauwelijks grip op de wedstrijd. Na een uur spelen viel dan ook de verwachte tweede Spaanse treffer. Dani Olmo draaide snel open op het middenveld en zette Pérez voor de doelman: 0-2.

Spanje dacht de wedstrijd al in de tas te hebben, maar ging toch nog een spannende slotfase tegemoet. Fabián Ruiz bracht met een verschrikkelijke terugspeelbal zijn doelman David Raya in de problemen. Gustav Isaksen was er als de kippen bij om de 1-2 binnen te prikken, maar Spanje overleefde de laatste tien minuten en kroont zich daardoor tot groepswinnaar.

Schotland - Kroatië 1-0

Kroatië, waar Josip Sutalo (Ajax) in de basis begon en Ivan Perisic (PSV) inviel, had de beste kansen in de openingsfase. Andrej Kramaric geloofde zijn ogen niet, toen doelman Craig Gordon de bal met zijn voet uit de doelmond wist te tikken.

Een doelpunt van de Kroaten leek een kwestie van tijd, totdat de bezoekers zichzelf in de voet schoten. Petar Sucic ontving kort voor rust zijn tweede gele kaart en hoefde na de onderbreking dus niet meer terug te komen.

In de tweede helft wisten de Schotten de overtalsituatie lang niet te vertalen naar een overwicht op het scorebord. In de slotfase ging de ploeg van Steve Clarke echter alsnog met de overwinning aan de haal. John McGinn profiteerde van chaotisch wegwerken van de doelman en kroonde zich tot matchwinner: 1-0.

