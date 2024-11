Couhaib Driouech is om bijzondere reden niet speelgerechtigd en meldt zich af bij Jong Oranje

Couhaib Driouech komt deze interlandperiode niet in actie voor Jong Oranje, zo meldt de KNVB maandag via de officiële kanalen. Hij ruilde Jong Marokko in voor Jong Oranje en zou bij de selectie zitten voor de duels met Jong Slowakije en Jong Engeland, maar de aanvaller van PSV heeft zich afgemeld.

Driouech, die voor het eerst werd opgeroepen door bondscoach Michael Reiziger, is niet speelgerechtigd. Driouech heeft voor het Marokkaanse elftal Onder 23 bindende wedstrijden gespeeld, waardoor er een formele en bindende overschrijfprocedure nodig is om hem voor een Nederlands vertegenwoordigend elftal te laten uitkomen.

Omdat Jong Oranje oefenduels op het programma heeft staan in November - en geen officiële wedstrijden - was de aanname dat zo'n procedure niet nodig was. Nu blijkt dat dit toch zo is, heeft Driouech besloten om zich op dit moment niet beschikbaar te stellen.