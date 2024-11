Costa Ricaanse club beschuldigt FIFA van overtreding en eist plek op WK voor clubs

De Costa Ricaanse club Alajuelense meent recht te hebben op deelname aan het lucratieve WK voor clubs. Volgens de club overtreedt de FIFA haar eigen reglementen. De Costa Ricanen heeft volgens The Times een officiële klacht ingediend.

Alajuelense is van mening dat de deelname van de Mexicaanse ploegen Club León en CF Pachuca niet legaal is. De Mexicaanse clubs wonnen in 2023 en 2024 de CONCACAF Champions League en dwongen zo deelname voor het WK voor clubs in 2025 af.

Beide clubs zijn echter onderdeel van de Pachuca Group, en vallen daardoor dus onder dezelfde eigenaar. Alajuelense wijst nu naar de reglementen van de voetbalbond en stelt dat een van deze clubs moet worden uitgesloten.

De Costa Ricanen staan op de eerste plaats in de clubranking van Centraal Amerika, en is het beste team op de CONCACAF-clubranking dat niet uit Mexico of de Verenigde Staten komt. De club vindt daarom dat het recht heeft op het ticket van een van de Mexicanen.

De voorzitter van het Mexicaanse Club León heeft inmiddels een reactie gegeven. “Het is een regelgeving die pas een paar maanden geleden is ingevoerd, toen we al gekwalificeerd waren", zo laat hij weten. “We weten niet wat de FIFA gaat beslissen, maar we vertrouwen op Fair Play. Wat je op het veld hebt behaald, laat je ook op het veld zien.”

De loting voor het WK voor clubs vindt plaats op 5 december. Het toernooi zelf wordt volgend jaar gespeeld van 15 juni tot en met 13 juli. De wereldvoetbalbond heeft dus nog even de tijd om de zaak te behandelen.