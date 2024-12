Corinthians blijft maar stijgen sinds komst Memphis en boekt zesde zege op rij

Corinthians heeft in de nacht van zaterdag op zondag weer weten te winnen. De ploeg, met Memphis Depay in de gelederen, won met 2-4 van Criciúma. De Braziliaanse ploeg heeft inmiddels een zegereeks van zes wedstrijden en is sinds de komst van Memphis geklommen van de degradatieplekken naar een plaats in de middenmoot.

Thuisploeg Criciúma kwam verrassend op voorsprong via Yannick Bolasie, Eerst liep hij een voorzet binnen en daarna scoorde hij knap vanuit de draai.

Het is de week van de Remontada en dat bewees Corinthians na rust. Rodrigo Garro zorgde voor de aanslutingstreffer, waarna Bidu met een heerlijk afstandschot Corinthians weer langszij bracht: 2-2.

In de slotfase stond Yuri Alberto op. Eerst tikte hij een breedgelegde bal van Angel Romero simpel binnen: 2-3. Daarna besliste hij de wedstrijd uit een counter: 2-4.

Met nog twee duels in de Braziliaanse competitie te gaan bezet de ploeg van Memphis de veilige achtste plaats. Corinthians staat nu twaalf punten boven de degradatiestreep.