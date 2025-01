Steven Berghuis gaat spoedig zijn contract verlengen bij Ajax, zo onthult zijn zaakwaarnemer Guido Albers zondag bij Goedemorgen Eredivisie. De 33-jarige spelmaker gaat voor twee jaar bijtekenen in Amsterdam.

Zaterdag was Berghuis nog belangrijk voor de ploeg van Francesco Farioli, door een door Brian Brobbey versierde strafschop te benutten. Daarmee hielp hij zijn elftal naar een uiteindelijk moeizame 2-1 overwinning op RKC.

Daags na die zege komt zijn zaakwaarnemer met nieuws over Berghuis. Zelf gaf de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten al aan in gesprek te zijn met Ajax. "Met het contract zit het goed, het contract ligt klaar", hangt Albers het nieuws aan de grote klok.

"We moeten nog de puntjes op de i zetten. Het nieuwe contract gaat op 1 juli in, dus het is een kwestie van de komende periode gebruiken om het af te ronden, maar dat komt wel goed. Het is een kwestie van een handtekening zetten en klaar.”

Albers doet ook niet geheimzinnig over de duur van de verbintenis. “Hij gaat twee jaar bijtekenen”, zo windt de zaakwaarnemer er geen doekjes om. Berghuis is grootverdiener in Amsterdam en zal water bij de wijn hebben gedaan.

“Het nieuwe salarishuis van Ajax is duidelijk en daar zal iedereen in moeten schikken”, aldus Albers. “Elke speler die nu bij Ajax speelt heeft daar mee te maken. Dat is de nieuwe realiteit.”

De spelersmakelaar deed naar eigen zeggen niet al te moeilijk. “Ik schik me daar redelijk moeiteloos in, want een club heeft bestaansrecht. Als Ajax op deze manier door was gegaan, dat lees je elke dag in de krant, dan is er geen bestaansrecht.”

“Dus dan zal je moeten schikken”, vervolgt hij. De hoofdmacht is bovendien niet de enige afdeling waar er gesneden wordt in de salarissen. “Dat is van de Onder 16 tot het eerste elftal."

Ooit zal Berghuis nog één stap willen maken en dat is niet de zandbak, vertelt Albers. "Hij heeft iets met Amerika, dus als hij ooit nog de kans krijgt om in de MLS te spelen, zal hij dat met twee handen aangrijpen."