Contractaanbieding van Liverpool voldoet niet aan de verwachtingen van Virgil van Dijk

Liverpool heeft Virgil van Dijk onlangs een contractaanbieding gedaan, zo meldt David Ornstein namens The Athletic. Die aanbieding zou echter niet hebben voldaan aan de verwachtingen van de 33-jarige verdediger. Tot dusver is er nog geen doorbraak geweest wat betreft de duur en financiële voorwaarden van het nieuwe contract, zo klinkt het. De gesprekken gaan wel door.

De huidige verbintenis van Van Dijk loopt aan het einde van dit seizoen af. De 78-voudig international van het Nederlands elftal speelt al sinds begin 2018 voor Liverpool en als het aan de club ligt, dan wordt zijn verblijf op Anfield verlengd.

Ornstein meldt dat Liverpool onlangs een aanbieding heeft neergelegd bij het kamp van Van Dijk, maar dat die niet voldeed aan de verwachtingen. De captain van zowel the Reds als Oranje zou teleurgesteld zijn over de financiële voorwaarden en de duur van het contract.

De toekomst van Van Dijk is in Engeland al langer onderwerp van gesprek. De mandekker werd vorige week nog gevraagd naar zijn plannen na dit seizoen. “Of ik bij Liverpool blijf? Wat een directe vraag!”, aldus Van Dijk. “Op het moment kan ik daar niks over zeggen.”

Salah en Alexander-Arnold

Ook Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold lopen aan het einde van dit seizoen uit hun contract. Voor eerstgenoemde geldt dat hij nog geen aanbieding heeft gekregen van de club. De verwachting is dat dit op korte termijn gaat veranderen, zo schrijft Ornstein.

De gesprekken met Alexander-Arnold zijn nog steeds gaande. De rechtsback, die uit de eigen jeugdopleiding komt, geniet concrete interesse van Real Madrid. Het is onduidelijk of Alexander-Arnold zijn verbintenis bij the Reds gaat verlengen, zo klinkt het.