Conference League-duel gestaakt: ex-Eredivisie-keeper bekogeld met sneeuwballen

Donderdag, 30 november 2023 om 21:17 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:19

Het Conference League-duel tussen HJK Helsinki en Aberdeen is donderdagavond tijdelijk stilgelegd omdat fans sneeuwballen op het veld gooiden. Helsinki stond met 2-1 voor toen fans van Aberdeen vlak na rust begonnen met het gooien van de sneeuwballen. Uiteindelijk werd het duel, dat uiteindelijk in 2-2 zou eindigen, weer hervat.

Beide teams maakten voorafgaand aan het duel al geen kans meer op overwintering in de Conference League. Aberdeen had slechts twee punten, Helsinki maar één. Daardoor was het niet meer mogelijk om nummer twee Eintracht Frankfurt, met negen punten, nog in te halen.

HJK Helsinki-Aberdeen briefly stopped because some Aberdeen fans behind the goal are throwing snowballs at the HJK goalkeeper. Man over the tannoy says it could be abandoned if it continues! pic.twitter.com/obwqBZ23vd