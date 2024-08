Concurrent van PSV vertrouwt op komst Sepp van den Berg: ‘Wil naar ons’

De sportieve toekomst van Sepp van den Berg is nog altijd ongewis. PSV hengelt al geruime tijd naar de diensten van de 22-jarige centrumverdediger, maar lijkt door te schakelen nu Liverpool blijft vasthouden aan een vraagprijs van 20 miljoen euro. 1. FSV Mainz 05 droomt in de tussentijd nog altijd van een terugkeer van Van den Berg.

De Nederlandse verdediger speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij die 05er. De Duitsers hebben de hoop op een nieuw dienstverband van Van den Berg nog niet opgegeven, zo meldt Florian Plettenberg namens Sky Sport.

"We zijn een beetje afhankelijk van Liverpool. Ik weet dat Van den Berg heel graag terug zou willen keren naar Mainz. Misschien speelt de stem van de speler een rol in Liverpools beslissing", aldus directeur Christian Heidel.

De vraagprijs van 20 miljoen euro is ook te fors voor Mainz, waardoor Heidel hoopt Van den Berg opnieuw van the Reds te kunnen huren. “Het is natuurlijk het legitieme recht van Liverpool om een prijskaartje aan de speler te hangen. Maar dan moet er wel een club zijn die bereid is die prijs te betalen, en de speler moet daar ook naartoe willen.”

“Op dit moment is dat niet het geval, en daarom hebben we nog een kans. Als Liverpool hem nog een jaar uitleent, dan zijn wij de perfecte club. Sepp zou dat ook bevestigen. We wachten nog even af en bereiden ons voor op het geval dat het niet lukt."

PSV wilde naar verluidt slechts tot 15 miljoen euro gaan om Van den Berg definitief in te lijven. De Eindhovenaren zijn inmiddels doorgeschakeld. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad noemt de naam van Adamo Nagalo als iemand waar PSV voor kan gaan. De 21-jarige centrumverdediger staat bij FC Nordsjaelland onder contract en is ‘veel beter betaalbaar’ dan Van den Berg.

Daarnaast zingt in België ook de naam van Zeno van den Bosch (Royal Antwerp FC) rond, al is nog nergens bevestigd dat PSV zich voor hem wil melden.