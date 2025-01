Concrete belangstelling voor Edson Álvarez, die alweer kan vertrekken bij West Ham

Edson Álvarez zou West Ham United na anderhalf jaar kunnen verlaten. De ex-middenvelder van Ajax staat in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco, zo meldt Fabrizio Romano. Het zou in eerste instantie gaan om een huurdeal.

De 27-jarige Álvarez is sinds zijn komst in de zomer van 2023 basisspeler bij West Ham. De prestaties van de club vallen sindsdien echter tegen. Woensdag besloot West Ham, dat veertiende staat in de Premier League, om Julen Lopetegui te ontslaan. De verwachting is dat Graham Potter het zal overnemen van de Spaanse manager.

Potter zou dan direct een besluit kunnen nemen over de sportieve toekomst van Álvarez. Bij AS Monaco zou de Mexicaan een sleutelspeler kunnen worden in het project, zo weet Romano.

Een overstap naar Monaco zou voor Álvarez ook een kans zijn om terug te keren in de Champions League. De Monegasken staan tiende op de ranglijst en hebben dus uitstekende papieren om in januari door te stoten naar de knock-outfase van het miljardenbal.

Monaco wil Álvarez in eerste instantie huren. "Geen eenvoudige deal, maar de eerste contacten zijn gelegd", zegt Romano op X.

Ajax zal de ontwikkelingen met belangstelling volgen. De Amsterdammers verkochten Álvarez anderhalf jaar geleden voor minimaal veertig miljoen euro en bedongen daarbij een doorverkooppercentage. Mocht er een optie tot koop in het huurcontract worden opgenomen, dan zou Ajax op termijn dus kunnen profiteren.

Álvarez heeft inmiddels 60 officiële wedstrijden gespeeld voor West Ham United, waarin hij 2 goals en 2 assists produceerde.