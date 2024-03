ConceiÃ§Ã£o en ploeggenoten applaudisseren cynisch na rood Ajax-huurling bij Porto

Conceição en ploeggenoten applaudisseren cynisch na rood Ajax-huurling bij Porto

FC Porto is zaterdagavond op bezoek bij Estoril tegen een nipte nederlaag aangelopen. De ploeg van de Ajax-huurlingen Francisco Conceição en Jorge Sánchez kwam na rust met tien man te spelen na een rode kaart voor doelman Diogo Costa, waarna Estoril direct de score opende. Conceição liep vlak voor tijd nog tegen zijn tweede gele kaart aan wegens onsportief gedrag. Ook in blessuretijd vielen er nog twee rode kaarten voor Bernardo Vital (Estoril) en de inmiddels al gewisselde Porto-middenvelder Pepê.

Porto kwam halverwege de tweede helft met tien man te spelen na een fout van doelman Diogo Costa. De sluitpost liet een hoge terugspeelbal te ver van zijn voet springen, waarna Estoril-verdediger Wagner Pina kon onderscheppen. Costa vloerde vervolgens zijn tegenstander en mocht met een rode kaart inrukken. Porto-trainer Sergio Conceição bracht reservedoelman Cláudio Ramos hierna in de ploeg voor Galeno.

Uit de vrije trap die Estoril na de rode kaart kreeg, opende Cassiano met een van richting veranderd schot de score: 1-0. In ondertal slaagde Porto er niet in om terug in de wedstrijd te komen. De bezoekers eindigden het duel zelfs nog met negen man nadat Francisco vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart kreeg. De huurling van Ajax duwde op het moment dat hij wilde ingooien zijn directe tegenstander, die geen afstand nam, in zijn gezicht.

Scheidsrechter António Nobre was onverbiddelijk en stuurde Conceição met rood van het veld. De arbiter kreeg hierop een cynisch applaus van de vleugelaanvaller en meerdere ploeggenoten, waaronder Pepe en Evanilson. Ook Bernardo Vital kreeg luttele minuten later namens de thuisploeg nog een rode kaart na een overtreding op de doorgebroken Danny Namaso. Pepê, niet te verwarren met de 41-jarige aanvoerder van Porto, was diep in blessuretijd al gewisseld, maar werd door Nobre ook nog met rood weggestuurd vanwege aanmerkingen op de wedstrijdleiding.

Door de nederlaag kan Porto de titelaspiraties definitief in de ijskast zetten. De achterstand op koploper Sporting Portugal, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld, bedraagt inmiddels tien punten.

Francisco Conceição é expulso e ainda bate palmas ao árbitro em tom de gozo. Um porco será sempre um porco. pic.twitter.com/C66GS1nnqp — sardinhas (@sardinhasacc) March 30, 2024

Estoril - FC Porto 1-0

65' rode kaart Diogo Costa (FC Porto)69' 1-0 Cassiano89' rode kaart Francisco Conceição (FC Porto)90+2' rode kaart Bernardo Vital (Estoril)90 +13' rode kaart Pepê, buiten het veld (FC Porto)