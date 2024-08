Conceição gaat kort na breuk met Ajax absolute toptransfer afronden

Francisco Conceição gaat op korte termijn de overstap maken naar Juventus, zo beweert A Bola. De vleugelaanvaller wil graag de overstap maken van FC Porto en ziet beide clubs tot een huurovereenkomst komen met verplichte optie tot koop.

A Bola weet te melden dat de overeenkomst tussen Porto en Juventus snel gestalte krijgt, waarbij de Italianen garant staan voor de vleugelaanvaller met een koopverplichting van rond de 30 miljoen euro. Dat is 20 miljoen euro meer dan waarvoor Ajax Conceição deze zomer aan Porto verkocht.

Bronnen vertellen aan A Bola dat een verhuur van Conceição de beste oplossing is voor alle partijen, daar de Portugees niet in de plannen van trainer Vítor Bruno lijkt voor te komen. De flankspeler kwam deze voorbereiding nog geen minuut in actie.

De Portugees international heeft de afgelopen weken verschillende opties gehad in het buitenland, maar geeft de voorkeur aan Juventus. Conceição is ervan overtuigd dat Thiago Motta hem de ruimte zal geven waar hij naar op zoek is om zijn carrière een nieuwe impuls te geven.

Conceição werd vorig jaar zomer door Ajax verhuurd aan Porto, waar hij zich gedurende het seizoen ontwikkelde tot basisspeler en belangrijke kracht onder zijn vader en trainer Sérgio. Het leverde de 21-jarige linkspoot uit Coimbra een plek op in de definitieve EK-selectie van Portugal.

Gezien zijn acht goals en acht assists voor Porto kwam dat niet geheel uit de lucht vallen. De ontwikkeling die hij doormaakt levert hem dus nu een toptransfer op naar de Serie A. Moet gezegd dat de Portugees niet helemaal bovenaan het wensenlijstje stond van la Vecchia Signora.

Juventus' eerste keus, Jadon Sancho, lijkt de scherven gelijmd te hebben met manager Erik ten Hag en hoopt in de voorbereiding een nieuwe kans af te dwingen onder de Haaksberger. Dat is minder nieuws voor Juventus, dat de Engelsman hoopte te strikken en nu dus voor alternatief Conceição gaat.