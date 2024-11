Complimenten aan Ajax-leiding voor laten terugkeren logo op 'mooiste shirt ter wereld'

De aanhang van Ajax is zeer verheugd met de terugkeer van het oude logo op het shirt. Dit maakten de Amsterdammers zondagochtend bekend middels een fraaie video. Het logo stond 34 jaar geleden voor het laatst op het shirt van Ajax.

''Dit is een meer dan heugelijke dag voor het merendeel van alle Ajax-supporters en zeker voor onze vereniging. Ook wij passen ons logo de komende tijd overal aan'', zo benadrukt directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam in een eerste reactie namens de Supportersvereniging Ajax.

''Dat Ajax heeft besloten het klassieke logo te laten terugkeren, geeft aan dat er eindelijk, na vele verzoeken, is geluisterd naar de langgekoesterde wens vanuit verschillende supportersgroeperingen om Ajax letterlijk zijn gezicht terug te geven, waar deze in onze ogen langgeleden verloren ging'', is Nagtzaam blij dat de leiding van Ajax de wens van de supporters niet naast zich heeft neergelegd.

Met ingang van het seizoen 2025/26 speelt Ajax weer met het oude logo op de borst. ''Het is geweldig het oude logo voor eeuwig weer terug te zien op de borst van het mooiste shirt ter wereld. Wat ons betreft, is er altijd maar één logo geweest dat echt de Ajax-uitstraling heeft.''

''In het bijzonder wil ik de beweging ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’ en alle, over de vele achterliggende jaren, daarbij betrokkenen danken voor hun niet aflatende inzet om Ajax te bewegen hiertoe over te gaan'', aldus de dankbare Nagtzaam tot slot.

Algemeen directeur Menno Geelen licht op de clubwebsite de keuze toe. “Ajax wordt op 18 maart 125 jaar. De viering van dit jubileum begint onder andere met de aankondiging dat het klassieke logo terugkeert.”

Veel fans riepen de afgelopen tijd al op een terugkeer van het logo en daar is nu dus naar geluisterd. “We weten dat een meerderheid van onze fans deze wens al jaren koestert en daarbij vonden wij ons 125-jarig bestaan een perfect moment om die fans en onszelf de terugkeer van het klassieke logo cadeau te doen”, aldus Geelen.