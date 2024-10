Compleet onbesuisde actie levert Jordan Teze rode kaart op: 'Duidelijk rood'

Jordan Teze benadeelde vrijdagavond zijn werkgever AS Monaco door een rode kaart te pakken in het thuisduel met Lille OSC (0-0) en het is lastig om te beargumenteren dat die kaart onterecht was. De rechtsback kwam volledig onbesuisd in op Gabriel Gudmundsson.

Teze had weer eens een basisplek bij Monaco, nadat hij de voorgaande drie duels op de reservebank begon. Als rechtsachter was Osame Sahraoui, voormalig sc Heerenveen-smaakmaker, zijn directe tegenstander.

Het was echter een duel met Gudmundsson, ex-FC Groningen, dat Teze de rode prent opleverde. Diep op de helft van Lille kwam de voormalig PSV'er invliegen om de bal te veroveren, maar hij miste het leer en raakte met zijn been Gudmundsson op het hoofd. Gelet op Tezes reactie had de verdediger zelf ook door dat de straf niets dan terecht was.

Het betekende voor de 25-jarige Teze de eerste rode kaart in zijn carrière. In het shirt van PSV werd de viervoudig international nooit van het veld gestuurd.

Met een man minder kwam Monaco niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Lille. Een teleurstellend resultaat voor de ploeg van Adolf Hütter, dat pas één keer eerder punten verspeelde dit seizoen.

De Oostenrijkse trainer was na afloop overigens duidelijk over de actie van Teze. "We verdienden om te winnen, maar toen ontvingen we die rode kaart. Het was duidelijk rood voor Teze, deze verdiende hij", sprak Hütter uit tegenover de Franse pers.

Door de remise komt koploper Monaco op twintig punten, met drie punten voorsprong op Paris Saint-Germain. De Parijzenaren hebben zaterdagavond tegen RC Strasbourg de kans om op gelijke hoogte te komen.