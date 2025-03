Compleet kansloos Ajax heeft niets te zoeken in Frankfurt en ligt uit Europa League

Ajax is donderdag uitgeschakeld in de Europa League. Op bezoek bij Eintracht Frankfurt moest de ploeg van trainer Francesco Farioli een 2-1 achterstand goedmaken, maar dat lukte absoluut niet: de Amsterdammers verloren kansloos met 4-1. In de volgende ronde is AZ of Tottenham Hotspur de tegenstander van Eintracht.

De grootste verrassing bij de Amsterdammers was basisdebutant Don-Angelo Konadu, die in de spits begon. Verder wijzigde Farioli zijn ploeg op liefst negen andere plekken ten opzichte van afgelopen wedstrijd.

Dat de opgestelde spelers niet gewend zijn in deze samenstelling wedstrijden spelen, werd al snel pijnlijk duidelijk. Waar Daniele Rugani in de vijfde minuut nog kon voorkomen dat Hugo Ekitike de 1-0 binnentikte, was het in de zevende speelminuut wel meteen raak.

Ekitike werd aangespeeld op de rand van de zestien, waar hij alle ruimte kreeg om te draaien en een steekpass te geven. Jean-Mattéo Bahoya werd bediend en hij rondde op koelbloedige wijze af: 1-0. De voorsprong werd twintig minuten later verdubbeld.

Robin Koch legde de bal prachtig achter de Ajax-verdediging neer, waar oud-PSV'er Mario Götze met zijn borst aannam en de bal behendig langs Matheus tikte. Ajax kon slechts enkele speldenprikjes uitdelen met schoten van afstand, die overigens eenvoudige prooien waren voor doelman Kauã Santos.

In de tweede helft gleed Ajax nog verder af. Ekitike hield de Amsterdammers in de openingsfase na rust al bezig met een schot op doel en hij tekende in de 67ste minuut ook de 3-0 aan. Hij speelde Ahmetcan Kaplan op kinderlijk eenvoudige wijze door de benen en schoot vervolgens raak in de rechterhoek.

Een kwartier voor tijd wist Ajax toch nog een keer te scoren. Invaller Kenneth Taylor kreeg op ruim twintig meter afstand enige ruimte om uit te halen en schoot raak in de linkerbenedenhoek: 3-1. De bescheiden feestvreugde was overigens van korte duur, want enkele minuten later tekende Götze met zijn tweede van de avond de 4-1 eindstand aan.