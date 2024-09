Como van Cesc Fàbregas verrast bij Atalanta en boekt eerste Serie A-zege sinds 2003

Het Como van trainer Cesc Fàbregas heeft dinsdagavond een knappe zege geboekt in de Serie A. Op bezoek bij Atalanta werd er met 2-3 gewonnen. Die drie goals maakte Como in een tijdsbestek van slechts twaalf minuten. Het betekende voor Como de eerste Serie A-zege sinds mei 2003.

Bijzonderheden:

Atalanta, met Marten de Roon in de basis, kwam nog wel op 1-0. Davide Zappacosta werkte een afvallende bal na een hoekschop fraai binnen. Vlak na rust ging het echter helemaal mis voor de thuisploeg.

Na negentien seconden in de tweede helft schoot Gabriel Strefezza hard binnen na een mooi hakje van Sergi Roberto (1-1), even later veranderde Sead Kolasinac een schot van Nico Paz ongelukkig van richting (1-2) en in de 58ste minuut tekende Alieu Fadera na een goede actie voor de 1-3.

Diep in de blessuretijd maakte Ademola Lookman uit een penalty nog de 2-3, maar daar zou het bij blijven. Het betekende voor Como de eerste overwinning van dit seizoen en de eerste Serie A-zege in ruim 21 jaar tijd.

Atalanta – Como 2-3

18’ 1-0 Davide Zappacosta

46’ 1-1 Gabriel Strefezza (assist: Sergi Roberto)

54’ 1-2 Sead Kolasinac (eigen goal)

58’ 1-3 Alieu Fadera (assist: Nico Paz)

90+9’ 2-3 Ademola Lookman (penalty)