Commentator ergert zich aan Oranje-international: 'Snap de hype niet, hij heeft daar niets van'

Vincent Schildkamp is allerminst onder de indruk van de prestaties van Joshua Zirkzee in het shirt van het Nederlands elftal. De voetbalcommentator liet dat vrijdagavond tijdens Hongarije - Oranje duidelijk weten via een kritische tweet over de aanvaller.

''Heb de Zirkzee-hype nooit helemaal begrepen'', schreef Schildkamp vrijdag op X terwijl hij de spits van Manchester United aan het werk zag. ''Heeft op een schitterende techniek na, niets van een topspits.''

Onder de reacties op de tweet van Schildkamp krijgt Zirkzee ook de nodige kritiek te verwerken. ''Totaal onzichtbaar. Wellicht een slechte dag, maar dit was weinig hoopvol.'' Een andere gebruiker van X is het niet eens met de stelling van Schildkamp. ''Hij is in alles beter dan Brobbey hoor.

Zirkzee ontving van Voetbalzone een 4 als rapportcijfer voor zijn optreden tegen Hongarije. ''Joshua Zirkzee kreeg van Ronald Koeman de voorkeur boven Brian Brobbey, maar kon bepaald niet imponeren tegen Hongarije.''

''De spits moest als aanspeelpunt fungeren, maar zwierf veel en had het lastig met Willi Orbán in zijn rug. Ook de doorgaans schitterende techniek liet Zirkzee tegen Hongarije in de steek'', zo oordeelde redacteur Lars Capiau.

Zirkzee startte vrijdag dus tegen Hongarije, maar werd voortijdig naar de kant gehaald door Ronald Koeman. Met diens vervanger Brian Brobbey op het veld wist Nederland alsnog een punt te pakken, ondanks de rode kaart voor Virgil van Dijk.

De verwachting is dat Brobbey maandag een basisplaats heeft in de uitwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. In dat geval moet Zirkzee genoegen nemen met een plaats op de bank.