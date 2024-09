Colombia neemt met zege op Argentinië revanche op verloren Copa América-finale

Argentinië is dinsdagavond tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni verloor in Barranquilla met 2-1 van Colombia. James Rodriguez nam zijn land maar weer eens bij de hand.

In Colombia hadden ze nog een appeltje te schillen met Argentinië, daar twee maanden geleden de Copa América na verlenging ten prooi viel aan de ploeg van Scaloni. Van revanchegevoelens was dan ook sprake bij de thuisploeg.

Het was halverwege de eerste helft toen Yerson Mosquera Colombia op een verdiende voorsprong zette. De middenvelder van Wolverhampton Wanderers stond bij de tweede paal klaar om een afgemeten voorzet van James binnen te koppen: 1-0.

Colombia was even daarvoor al goed weggekomen nadat doelman Camilo Vargas zich verslikte in Julián Álvarez. De spits van Atlético Madrid pakte het cadeautje niet uit en schoot voorlangs.

Kort na rust volgde het antwoord van Argentinië. Na een verkeerde inspeelpass over de as van het veld nam Nicolás González over. De aanvaller van Juventus genoot een vrije doortocht en schoof de bal onder Vargas door: 1-1.

Heel lang kon Argentinië niet genieten van de gelijkmaker, daar het niet voor het eerst was dat James zijn land bij de hand nam. Na een overtreding van Nicolás Otamendi in de eigen zestien mocht de aanvallende middenvelder aanleggen vanaf elf meter: 2-1.

Argentinië gaat ondanks de nederlaag nog wel aan kop in de WK-kwalificatie. De wereldkampioen verzamelde achttien punten uit acht wedstrijden. Colombia is de nummer twee met twee punten minder. Over een maand gaat de kwalificatiecyclus verder.