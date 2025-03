Collega uit Eredivisie komt met hartverwarmende ode aan Ajax-trainer Francesco Farioli

Er was donderdag veel kritiek op Francesco Farioli nadat hij Ajax flink wijzigde voor het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt, dat uiteindelijk met 4-1 zegevierde. Ron Jans is juist zeer gecharmeerd van zijn Italiaanse collega in de Eredivisie.

In Goedemorgen Eredivisie worden de beelden getoond van het akkefietje tussen Mike Verweij en Farioli. De Ajax-watcher grapte dat assistent-trainer Dave Vos misschien beter had kunnen aanschuiven voor de persconferentie, omdat Farioli in Frankfurt voor een b-ploeg koos. Die kwinkslag viel duidelijk verkeerd bij de coach van Ajax.

Michael van Praag snapt wel waar de woede van Farioli vandaan komt. ''Je moet nooit iets een b-team noemen'', zo klinkt het zondag in het ochtendprogramma. ''Dat doet niemand. Ik kan me niet voorstellen dat een trainer het elftal dat hij het veld instuurt een b-team noemt.''

''Dat doen wij, de buitenwacht. Moeten we niet doen'', doet de voormalig voorzitter van Ajax aan zelfreflectie. Jans haakt direct in en start een lofzang richting Farioli.

''Ik word er gewoon warm van als ik Farioli zo hoor praten over zijn spelers'', geniet de trainer van FC Utrecht van de teksten van de oefenmeester van de koploper in de Eredivisie. ''Hij laat ze totaal niet vallen en steunt ze.''

''Als je daar als speler naar kijkt... Hij heeft er een team van gemaakt. Ze werken keihard voor elkaar en je hoort niemand zeuren. En jeugdspelers krijgen een kans'', ziet Jans heel mooie dingen ontstaan in Amsterdam.

Jans snapt aan de andere kant ook heel goed dat er forse kritiek was op het team dat Farioli in Frankfurt het veld instuurde. ''Dit was geen rouleren meer, het ging veel te ver, vond ik. Maar ik vind dit geweldig. Zo wil ik ook zijn.''

Van Praag is het roerend eens met de woorden van Jans. ''Juist'', zegt de Amsterdamse bestuurder, die ook nog eens demonstratief een duim omhoog steekt.