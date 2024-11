Coley Parry gaat vol in de aanval en stelt salarisverlaging Vitesse-directeur Edwin Reijntjes voor

De onrust bij Vitesse lijkt alleen nog maar verder toe te nemen. Coley Parry, de grootste schuldeiser van de club, is namelijk opnieuw gevraagd door Vitesse om de schuld langer op te schorten. De Amerikaan opent op zijn beurt vol de aanval op algemeen directeur Edwin Reijntjes, die volgens Parry faalt en daarom een deel van zijn salaris zou moeten inleveren. Dat meldt De Telegraaf.

Afgelopen zomer werd Parry al eens gevraagd de schuld langer op te schorten. De Amerikaan ging daar toen in mee, waardoor Vitesse ternauwernood zijn proflicentie behield. Vanochtend bracht Parry een nieuw statement naar buiten.

“Op vrijdag 8 november heeft het bestuur ons voor de vierde keer verzocht om de vervaldatum van de leningen op te schuiven”, zo valt te lezen in het statement. Common Group, waarvan Parry eigenaar is, is bereid hieraan te voldoen, maar opent vervolgens de aanval op Reijntjes. Parry komt namelijk met een hele waslijst aan fouten die het bestuur onder leiding van Reijntjes heeft begaan bij Vitesse.

Daarbij noemt hij de mislukte WHOA-procedure, die meerdere miljoenen heeft gekost, het onvermogen om een sluitende begroting op te stellen, wat eerder dit jaar heeft geleid tot intrekking van de licentie, de mislukte overname door Guus Franke en het herhaaldelijke missen van de deadlines om door de accountant getekende jaarrekeningen in te dienen bij de KNVB.

Vervolgens stelt Parry dat Reijntjes, op basis van zijn prestaties binnen de club, veel te veel beloond wordt. “Waar veel anderen bereid zijn om iets op te offeren voor de toekomst van Vitesse, wordt Edwin nog steeds rijkelijk beloond voor een functie waarin hij momenteel hopeloos faalt.”

Parry meldt dat hij dit bericht op 9 november heeft gedeeld met Reijntjes, maar hij nog altijd wacht op een reactie. “Daarom kunnen we alleen maar concluderen dat hij zijn tijd liever steekt in het minachten van Common Group in de media en het verbergen van informatie voor alle stakeholders, dan het oplossen van de problemen binnen de club. Vitesse en hun supporters verdienen beter.”

In de Keuken Kampioen Divisie is de situatie ondertussen bijna uitzichtloos te noemen voor de Arnhemmers. Vitesse staat, mede door een eerdere puntenstraf, op de laatste plaats. Doordat er een jaarrekening werd ingediend zonder handtekening ligt er bovendien een nieuwe straf op de loer.