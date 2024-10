Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cole Palmer, die op TikTok in een video van het kledingmerk Burberry verschijnt.

In het filmpje legt de sterspeler van Chelsea uit hoe hij zijn thee het liefst drinkt, een onderwerp waar menig Brit zich dagelijks mee bezig houdt. Palmer blijkt er voorstander van te zijn om het theezakje in de mok te laten tijdens het inschenken van de melk, een methode die zeker in Engeland ter discussie staat.

Verder draagt Palmer een warm ogende jas, vermoedelijk van het merk dat de video plaatst, waarmee hij zijn bijnaam Cold Palmer weinig eer aan doet.