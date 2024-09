Cole Palmer maakt vier (!) goals binnen 20 minuten in krankzinnige eerste helft

Cole Palmer heeft een fantastische eerste helft achter de rug voor Chelsea. The Blues staan halverwege met 4-2 voor tegen Brighton & Hove Albion, dankzij vier (!) treffers van Palmer. Daarmee is hij de eerste speler in de geschiedenis van de Premier League die voor rust vier treffers maakt. Een fantastische vrije trap van een meter of 25, goed voor de 3-1, was het absolute hoogtepunt.

Brighton was de eerste ploeg die toesloeg. Na dramatisch uitverdedigen profiteerde Georginio Rutter optimaal van volledig mistasten van Chelsea-doelman Robert Sánchez: 0-1. Het tempo lag bijzonder hoog in de eerste helft en dat legde de zwaktes van de Brighton-verdediging bloot. Er lag veel ruimte achter de laatste linie van the Seagulls, die meerdere grote kansen toestonden. Zo miste Palmer een opgelegde kans, door oog in oog met Bart Verbruggen tegen de paal te schieten. Ogenblikken later vond Palmer uit een soortgelijke kans wel het net, maar toen was er sprake van buitenspel.

De blauwe storm ging bepaald niet liggen, en drie keer bleek scheepsrecht voor Palmer. Na nog maar eens een vlijscherpe aanval legde Nicolas Jackson breed op de Engelsman, die simpel binnenschoof: 1-. De verdediging van Brighton leek er geen zin in te hebben, wat al snel de 2-1 leek op te leveren. Noni Madueke legde breed op Jadon Sancho, maar eerstgenoemde bleek een teenlengte buitenspel te hebben gestaan.

In de 26ste minuut kreeg Chelsea wéér een ultieme mogelijkheid. Carlos Baleba beging een overtreding op de doorgebroken Sancho en moest dat bekopen met een strafschop. Palmer pakte zijn verantwoordelijkheid en schoof het leer feilloos in de linkeronderhoek: 2-1. Daar bleef het niet bij. Palmer legde aan voor een vrije trap van 25 meter en krulde de bal op fantastische wijze in de kruising: 3-1.

De wedstrijd kreeg uit het niets een nieuwe wending. Chelsea-doelman Sánchez passte zomaar in de voeten van Baleba, die doorliep richting doel en afrondde in de korte hoek: 3-2. Enkele minuten later was de gelijkmaker al bijna daar. Baleba vuurde een krachtig schot af en Sánchez moest zich strekken om de bal uit de korte hoek te houden. In diezelfde fase knalde Danny Welbeck hoog over.

Aan de andere kant koos Madueke na een counteraanval voor zichzelf, en schoot hij tot boosheid van manager Enzo Maresca en zijn teamgenoten in het zijnet. Toch werd het nog vóór rust 4-2 voor Chelsea. Een dramatische pass van Verbruggen kwam terecht bij Fernández, die breed legde op Sancho. Sancho stak Palmer weg en laatstgenoemde knalde in de korte hoek raak.