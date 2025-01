Cody Gakpo schittert voor Liverpool op zorgeloze middag tegen Ipswich Town

Liverpool heeft zaterdag een volgende stap richting de Engelse landstitel gezet. De ploeg van manager Arne Slot liep voor rust al weg bij Ipswich Town en won uiteindelijk met 4-1. Dominik Szoboszlai opende de score, waarna Mohamed Salah en Cody Gakpo voor een uiterst comfortabele ruststand zorgden. Gakpo, de man van de assist bij de 2-0, tekende na rust ook voor de 4-0. Liverpool staat nu zes punten voor op naaste achtervolger Arsenal, dat tegelijkertijd met 0-1 won van Wolverhampton Wanderers.

Aan de kant van Liverpool stonden Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Gakpo zoals verwacht aan de aftrap. Laatstgenoemde stond in de spits en werd in de voorhoede bijgestaan door Szoboszlai en vleugelspelers Salah en Luis Díaz. Alexis Mac Allister was de partner van Gravenberch op het middenveld. Bij Ipswich waren de ogen gericht op spits Liam Delap, die met acht Premier League-goals een memorabel seizoen beleeft.

Vlak na het verstrijken van de tiende speelminuut toonde Ibrahima Konaté aan over visie te beschikken. De Fransman zag Szoboszlai diepgaan tussen de linies en bediende de Hongaar, die direct opendraaide richting doel. Szoboszlai zag een gaatje in de korte hoek en vond die ook met een laag schot: 1-0.

Liverpool zette uitstekend druk en wilde duidelijk zo snel mogelijk afrekenen met laagvlieger Ipswich, dat dan ook amper iets te vertellen had op Anfield. Het leidde tot meerdere schotpoging van onder meer Mac Allister, maar het zorgde er vooral voor dat Ipswich geen illusie op een resultaat had.

Tien minuten voor was de onvermijdelijke 2-0 daar. Gakpo gaf vanaf links voor tot bij de tweede paal, waar Salah opdook. De Egyptenaar nam aan en roste de bal in het dak van het doel: 2-0. Liverpool kwam in de blessuretijd van de eerste helft ook op 3-0. Szoboszlai stuitte in eerste instantie nog op Christian Walton, maar in de rebound was de doelman van Ipswich volstrekt op het schot van Gakpo.

Na rust probeerde Ipswich de schade beperkt te houden. Liverpool deed het wat rustiger aan, al was gevaar voor het Ipswich-doel nooit ver weg door het verschil in kwaliteit. Halverwege de tweede helft verscheen de 4-0 op het scorebord. Trent Alexander-Arnold plaatste een perfecte voorzet op het hoofd van Gakpo, wiens kopbal onhoudbaar bleek voor Walton: 4-0.

In de slotfase was Alexander-Arnold met een schot op de paal nog het dichtst bij de 5-0. Aan de overkant kreeg doelman Alisson Becker ook nog wat te doen. Met een fraaie reflex voorkwam de Braziliaan een kopgoal van invaller George Hirst. Toch slaagde Liverpool er niet in de nul te houden. Jacob Greaves troefde Harvey Elliott af en kopte raak uit een hoekschop: 4-1.