Cody Gakpo en Donyell Malen schieten overtuigend Nederlands elftal langs Roemenië en naar kwartfinales EK

Het Nederlands elftal staat in de kwartfinales van het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelde een overtuigende wedstrijd en was veel sterker dan Roemenië: 0-3. Cody Gakpo was met een doelpunt en assist de absolute smaakmaker, invaller Donyell Malen was met twee goals tevens belangrijk. In de kwartfinales (zaterdag, om 21:00) treft Oranje de winnaar van het duel tussen Oostenrijk en Turkije, dat later op de dinsdagavond gespeeld wordt.

Koeman voerde ten opzichte van het met 3-2 verloren groepsduel met Oostenrijk drie wijzigingen door in zijn startopstelling. De opvallendste daarvan was het plekje voor Steven Bergwijn in de basiself. Het ging ten koste van Donyell Malen. Xavi Simons nam het plekje van Joey Veerman over, terwijl Denzel Dumfries Lutsharel Geertruida naar de bank verwees.

De Roemenen begonnen behoorlijk fel aan het duel in de Allianz Arena. Vol druk jaagden ze op de Hollandse defensie, wat in de openingsfase af en toe tot zenuwachtige momenten leidde achterin bij Oranje. Een hard afstandsschot van Simons was het eerste wapenfeit voor Nederland, maar zijn krachtige poging eindigde simpel in de handen van de Roemeense doelman, Florin Nita.

Vooral de Roemenen oogden echter gevaarlijk in de openingsfase. Zo voorkwam een alerte Aké dat Razvan Marin recht op Bart Verbruggen af kon lopen, terwijl een prima poging van de begaafde dribbelaar Dennis Man maar net over het doel van Verbruggen scheerde. Maar na het sterke begin van de Roemenen nam Oranje de regie over.

Onmiddellijk leidde dat tot een doelpunt. Het voorbereidende werk van Jerdy Schouten was uitstekend. Hij kapte zijn mannetje uit en vond Simons met een geweldig passje tussen de linies door. Simons bediende vervolgens Gakpo, die zijn man opzocht, verschalkte en in de korte hoek verwoestend uithaalde: 0-1. Het betekende zijn derde EK-goal, waar de Liverpool-aanvaller op het voorgaande WK ook al drie treffers noteerde.

Luttele momenten later was het plots compleet heersende Oranje dicht bij de verdubbeling van de marge. Uit een corner van Memphis Depay, die zijn 96ste interland speelde en zo Arjen Robben evenaarde, kopte de compleet vrijstaande Stefan de Vrij rakelings naast.

Ook Memphis was dicht bij een tweede Oranje-treffer. Een lage, harde voorzet van Dumfries kon ternauwernood onderschept worden door Radu Dragusin. Een minuut voor rust had de 0-2 écht moeten vallen. Onvermoeibaar werk van Dumfries leverde Simons een megakans op, maar de aanvaller worstelde met de bal en weigerde met links uit te halen: geen doelpunt.

Oranje zette de goede lijn van het eerste bedrijf door in de tweede helft. Na een indrukwekkende rush van Reijnders schoot de middenvelder hem ogenschijnlijk tegen de elleboog van Bogdan Racovitan aan, die zich voor de bal wierp, maar de bal ging niet op de stip. Dat de bal er een minuut of twee later niet in zat voor Oranje, mag een klein wonder heten.

Na opnieuw een voorzet van Dumfries eindigde de bal via Malen voor de voeten van Memphis. Na een vreemde carambolage kon Nita tot zijn grote opluchting op de bal duiken. Daarna was er opnieuw een mogelijk penaltymoment. Dumfries werd door Ianis Hagi naar de grond getrokken: geen strafschop.

Malen, Memphis en Gakpo haalden slechts een corner uit een uiterst gevaarlijke tegenaanval, en die werd door Van Dijk op de paal gekopt. Gakpo vond in de korte hoek doelman Nita. Een tweede treffer hing in de lucht. Gakpo, na een werkelijk fantastische demarrage, haalde hard uit, maar vond wederom Nita. Uit de daaropvolgende corner dacht Gakpo alsnog te scoren, maar zijn doelpunt maakte hij vanuit buitenspelpositie.

Een vrije trap van Memphis vloog rakelings langs de verkeerde kant van de paal, waarna invaller Joey Veerman - luid toegezongen - ook bijna de tweede Nederlandse treffer verzorgde. Na een prima combinatie met Gakpo krulde hij de bal twintig centimeter voorlangs. Kort daarna schoot een Roemeense verdediger de bal hard tegen Simons op: weer nét naast.

Er kwam steeds meer ruimte, maar Oranje speelde het maar niet goed genoeg uit. Malen stormde met Gakpo en Simons op het Roemeense goal af, maar zijn pass op Gakpo was net niet goed genoeg. De Roemenen wisten de poging zo te verijdelen.

Maar, na 82 minuten, viel dan eindelijk de bevrijdende tweede treffer. Memphis verlengde een ingooi goed, een strijdlustige Gakpo hield de bal razendknap binnen en wist de bal tot bij Malen te tikken. De invaller kon simpel binnentikken: 0-2. In de blessuretijd tekende Malen ook voor zijn tweede en Nederlands derde goal. Achterin lag het helemaal open bij de moegestreden Roemenen. De pijlsnelle aanvaller rondde behendig af: 0-3.

Zo legde Nederland een uitstekende pot op de mat en stoot het door naar de kwartfinales van het EK. Daar treft de ploeg Turkije of wacht een revanchewedstrijd tegen Oostenrijk, van wie in de groepsfase verloren werd. Het duel tussen die twee landen begint om 21:00.

