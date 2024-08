Clubloze Elvis Manu (30) hoopt op contract in de Keuken Kampioen Divisie

Elvis Manu (30) en João Simões (22) zijn deze week op proef bij De Graafschap, zo meldt De Gelderlander maandag. De Superboeren willen tijdens de laatste weken van de transferperiode nog een extra vleugelspits aan de selectie toevoegen en bekijken of de clubloze aanvallers in aanmerking komen voor een contract.

Simões is een rechtsbenige buitenspeler wiens wieg in het Portugese Valpaços stond. De bij Académica opgeleide aanvaller zit al sinds september 2023 zonder club en hoopt zijn carrière in Doetinchem nieuw leven in te blazen.

In het seizoen 2022/23 stond Simões onder contract bij Differdange 03 in Luxemburg. In 27 officiële wedstrijden wist de Portugees 8 keer te scoren. Daarnaast leverde Simões 9 assists af.

De naam van Manu is voor Nederlanders een stuk bekender. De rechtsbenige aanvaller uit Dordrecht debuteerde in het seizoen 2011/12 als profvoetballer bij Feyenoord. In 43 officiële wedstrijden namens de Rotterdamse topclub kwam hij tot 12 doelpunten en 5 assists.

In Nederland speelde Manu verder voor Excelsior, SC Cambuur, Go Ahead Eagles en FC Groningen. Bij De Graafschap kan de voormalig jeugdinternational mogelijk terugkeren op de Nederlandse velden.

Het Roemeense Universitatea Cluj staat te boek als de laatste club van Manu. Begin dit jaar vertrok de spits annex buitenspeler bij die club, waarna hij nog geen nieuwe uitdaging wist te vinden.

In het buitenland wist Manu zijn aantal clubs de afgelopen jaren behoorlijk op te vijzelen. Naast Universitatea Cluj stond hij onder contract bij Brighton & Hove Albion, Gençlerbirligi, Akhisarspor, Beijing Renhe, Ludogorets en Botev Plovdiv.