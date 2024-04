Clubicoon Wout Brama keert in nieuwe rol officieel terug bij FC Twente

Wout Brama keert terug bij FC Twente, zo maakt de club woensdagochtend bekend via de officiële kanalen. De clubicoon gaat aan de slag als manager in opleiding bij de club uit Enschede.

Twente duidt wat de rol van manager in opleiding inhoudt. “In zijn nieuwe rol gaat Wout Brama de individuele begeleiding verzorgen van de spelers uit de FC Twente/Heracles Academie die reeds aan FC Twente verbonden zijn en talenten die al deel uitmaken van de eerste selectie.”

“Daarnaast gaat Brama een ondersteunende rol vervullen voor het technisch management en wordt hij betrokken bij de scouting van FC Twente”, valt er te lezen op de clubwebsite.

Brama denkt dat zijn nieuwe rol uitstekend bij hem past. “Ik heb de afgelopen seizoenen al op informele wijze wat jonge talenten bij de hand genomen, en dat gaat nu mijn officiële rol worden.”

Ook technisch directeur Arnold Bruggink is in zijn nopjes met de terugkeer van Brama. “Er zijn maar weinig spelers met zoveel ervaring als Brama. Hij heeft ongeveer alles meegemaakt en gespeeld op het hoogste niveau. Het is mooi dat hij nu deze rol gaat vervullen.”

De in Almelo geboren middenvelder is een waar clubicoon van FC Twente. Hij maakte zijn debuut in 2005 en kwam in de achttien seizoenen erna veertien jaar uit voor de Tukkers.

De inmiddels 37-jarige Brama maakte nog wel even uitstapjes naar PEC Zwolle, FC Utrecht en het Australische Central Coast Mariners. In totaal kwam hij 402 keer in actie voor Twente. Hij won zowel de TOTO KNVB Beker, als het landskampioenschap met de club. Tevens werd hij kampioen van de eerste divisie en legde hij beslag op de Johan Cruijff Schaal, dat maakt Brama de enige speler in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal die alle prijzen heeft gewonnen die er te winnen zijn met dezelfde club.



