Club Brugge profiteert optimaal van ongelooflijke blunder en verslaat Aston Villa

Een haast ongelooflijke fout van Tyrone Mings heeft het eerste puntenverlies van Aston Villa dit Champions League-seizoen ingeleid. Op bezoek bij Club Brugge pakte de Engelsman de bal zomaar op in zijn eigen zestienmetergebied. De arbiter wees naar de stip en Hans Vanaken bezorgde de ploeg van trainer Nicky Hayen de volle buit: 1-0. Club boekt zodoende zijn tweede Europese zege van het seizoen en mag nog volop dromen van de knock-outfase.

Bij Club Brugge moest de pas herstelde Bjorn Meijer het stellen met een reserverol. Christos Tzolis, ex-FC Twente, vormde de aanval met Ferran Jutglà en voormalig Feyenoord-doelwit Andreas Skov Olsen. Vaste kracht Raphael Onyedika ontbrak wegens een schorsing. Aan de kant van Villa kreeg Ian Maatsen zijn kans op de linksbackpositie. Bankzitters Sil Swinkels en Lamare Bogarde zagen Ollie Watkins in de spits de voorkeur krijgen boven Jhon Durán.

Villa schoot bepaald niet uit de startblokken in Brugge, waar het de kat uit de boom keek. Club slaagde er niet in om het de Engelsen die fase lastig te maken en werden langzaam maar zeker naar achteren gedrukt. Een schot van Youri Tielemans, die wegens zijn Anderlecht-verleden werd uitgefloten, mislukte. De poging van Morgan Rogers was al iets beter, voordat Watkins millimeters naast het doel van de opgeluchte Simon Mignolet schoot.

Een fase van Engelse dominantie leverde die schoten niet op. Sterker nog: Club zou in de eerste helft veruit de grootste kansen krijgen. De allergrootste was voor Jutglà, die via de vingertoppen van Emiliano Martínez op de paal kopte. El Dibu redde een halve minuut later opnieuw knap, ditmaal op eens schot van Tzolis. Met de poging van Ardon Jashari, die recht door het midden schoot, had de Argentijnse wereldkampioen minder moeite.

Vlak na rust kreeg Club een bizarre strafschop mee. Martínez passte op Mings, die kortsluiting kreeg en de bal oppakte in de veronderstelling dat de uittrap niet goed genomen was. Arbiter Tobias Stieler wees gedecideerd naar de stip en zag Vanaken vanaf elf meter raak schieten: 1-0.

Villa moest in de achtervolging, maar de ploeg die sinds de aanstelling van Emery bekendstaat om zijn aanvallende, dynamische voetbal, viel in aanvallend opzicht behoorlijk tegen. Club loerde op de tegenstoot, waaruit Skov Olsen de kans kreeg om 2-0 te maken. De Deen schoot vanaf randje zestien teleurstellend over.

Villa bleef teleurstellen en kwam lange tijd niet verder dan een dreigend schot van Maatsen, die zijn inzet over zag gaan, en een slap kopballetje van de man die Amadou Onana op de bank hield: Boubacar Kamara. Bovendien bleef de Brugse defensie tot het laatste minuut moment overeind staan, en dus boeken de Belgen een knappe zege.