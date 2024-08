Clausule Ünüvar ligt op straat: onder één voorwaarde wordt huurtransfer een koopdeal

Naci Ünüvar gaat Ajax verlaten, zo werd woensdag al bekend. In eerste instantie hebben de Amsterdammers volgens Voetbal International en De Telegraaf een akkoord bereikt met Espanyol over een huurtransfer, maar die kan definitief worden aan het einde van huidig seizoen.

Dinsdag meldde De Telegraaf al dat Espanyol had aangeklopt met belangstelling voor Ünüvar, al was het nog niet helemaal duidelijk welke concrete plannen los Pericos voor ogen hadden. Nu hebben de clubs dus een akkoord bereikt over een tijdelijke transfer. Bovendien is er een koopoptie opgenomen in het contract.

Nu is bekend geworden dat de koopoptie verplicht wordt onder één speciale voorwaarde: mits Espanyol zich handhaaft, wordt Ünüvar definitief overgenomen van Ajax.

De promovendus kende overigens wel een valse start van het seizoen, want de eerste twee competitieduels gingen verloren. Zowel Valladolid als Real Sociedad bleek met 1-0 te sterk voor los Pericos.

De Telegraaf weet dat Ajax met het verhuren van Ünüvar circa één miljoen euro bespaart. Mocht Espanyol ook volgend seizoen nog in LaLiga spelen, dan betaalt de club ook een transfersom van één miljoen euro aan Ajax.

Een afscheid tussen Ünüvar en Ajax hangt al geruime tijd in de lucht. De buitenspeler werd jarenlang beschouwd als een van de grootste talenten van De Toekomst, maar wist die torenhoge verwachtingen nooit waar te maken.

Er volgden huurperiodes bij Trabzonspor en FC Twente, maar ook daar wist het jeugdproduct van Ajax geen onuitwisbare indruk achter te laten. Farioli maakte daarop tijdens de Open Dag bekend dat Ünüvar mocht uitkijken naar een nieuwe club.