Clarence Seedorf blinkt met fenomenaal doelpunt uit in Game4Ukraine

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 22:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:07

Clarence Seedorf heeft zaterdag indruk gemaakt tijdens een benefietwedstrijd voor Oekraïne. De 47-jarige oud-middenvelder, die zitting neemt in de RvC van de KNVB, maakte namens Team Shevchenko een fantastisch doelpunt tegen Team Zinchenko. De Game4Ukraine op het Stamford Bridge van Chelsea eindigde in 2-2.

De Oekraïens-Nederlandse oud-middenvelder Evgeniy Levchenko was een van de initiatiefnemers van het duel. ''Een tijdje geleden hebben wij met elkaar gekeken hoe wij Oekraïne kunnen steunen. Ik heb toen gesproken met Andriy Shevchenko en een aantal andere oud-ploeggenoten van het Oekraïense elftal", zei Levchenko eerder tegenover ESPN. "Toen is het idee ontstaan om twee teams te maken, met voetballers met een grote staat van dienst.''

WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF! ?? Rolling back the years ? ???? #Game4Ukraine ???? pic.twitter.com/SyZT07jQQA — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Levchenko was dolblij met de deelname van grote namen als Gerard Piqué, Robert Pirès en Michael Essien. ''Ook Seedorf wilde meteen graag meedoen.'' De 87-voudig Oranje-international zorgde in Londen voor het hoogtepunt van de avond. Nadat Mark Noble de 0-1 op het scorebord had gezet namens Team Zinchenko, zorgde Seedorf vlak voor rust voor de gelijkmaker. De oud-middenvelder draaide sierlijk weg bij zijn tegenstander en schoot de bal met zijn minder geachte linkerbeen weergaloos in de kruising: 1-1.

Seedorf, die topfit oogt, kreeg een staande ovatie van het publiek op Stamford Bridge voor zijn doelpunt. Shakhtar Donetsk-icoon Darijo Srna zette het team van Arsenal-linksback Oleksandr Zinchenko na rust weer op voorsprong. Het slotakkoord was voor William Gallas, die de eindstand bepaalde op 2-2.

Opstelling Team Shevchenko: Cech; Oddo, Cannavaro, Piqué, Serginho; Seedorf, Zola, Makélélé; Joe Cole, Eto'o, Shevchenko

Opstelling Team Zinchenko: Lehmann; Sagna, Morgan, Riise, Clichy; Pires, Gilberto Silva, Wilshere, Zinchenko; Yakubu, Noble